Karsan elektrikli otobüste Avrupa'da 'Atak'a geçiyor

01 Temmuz 2019

Aysel YÜCEL

Türkiye'de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, elektrikli ürün gamının yepyeni üyesi Atak Electric'i, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirdiği etkinlikle ilk kez dünyanın beğenisine sundu. BMW ile birlikte düzenlenen etkinliğin bu yılki teması 'New Definition of Mobility' olurken, gücünü BMW i teknolojisinden alan ve yenilenen tasarımıyla da dikkat çeken Atak Electric dünyanın farklı ülkelerinden katılım sağlayan basın mensubu, müşteri ve distribütörler tarafından test edildi. Karsan CEO'su Okan Baş, “Toplamda 220 kWh kapasiteli beş adet BMW i bataryasına sahip olan Karsan Atak Electric, dinamik tasarımı, teknolojisi, konforu, hızlı şarj özelliği ve tek şarjda 300 kilometre menzile ulaşmasıyla katılımcılardan tam not aldı” dedi.

Etkinlikte 8 metre sınıfının öncüsü olan Atak'ın yeni yüzü de ilk kez Atak Electric'le birlikte görücüye çıkarken, BMW i3 ve i8 modelleri de sergilendi. BMW işbirliğinin ilk ürünü olan Jest Electric'in kısa süre içerisinde büyük ilgi gördüğünü belirten Okan Baş, 35 adet Jest Electric'in Fransa, Almanya ve Yunanistan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde hizmet vermeye başladığını belirtti. Jest Electric minibüslerinin ardından, 1 yıl içerisinde otobüs sınıfındaki Atak'ın da elektrikli versiyonunu pazara sunduklarını belirten Okan Baş, “Dünyanın elektrikli araç teknolojilerinde öncü otomotiv markalarından BMW ile beraber tüm dünyada kullanılabilecek elektrikli toplu taşıma çözümleri üretmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda yine menzili, benzersiz teknolojisi ve boyutlarıyla alanında öncü olan yeni yüzüyle de dikkat çeken Atak Electric'i pazara sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dolayısıyla yüzde 100 bir Türk markası olarak, 1 yılda 2 elektrikli araç geliştirmiş ve seri üretime geçebilmiş ilk ve tek şirket olma unvanına da eriştik” dedi.

Seri üretim ağustosta başlıyor

BMW bataryaları için 4 yıl ve 200.000 km'ye kadar pil garantisi sağladıklarını belirten Okan Baş, Atak Electric'in teknolojik özellikleri ve konfor seçenekleri göz önüne alındığında fiyat olarak da rakiplerinden çok daha avantajlı olduğunun altını çizdi. Baş, “Ağustos 2019 itibariyle Atak Electric ile Fransa, Almanya, Romanya, İtalya, Portekiz, Bulgaristan gibi ülkelerde roadshowlarımızı başlatıp yıl sonuna kadar bu aktiviteye devam ediyor olacağız. İlk etapta Avrupa pazarlarını öncelikli olarak hedefl eyeceğimiz Atak Electric modelimizde, Ağustos ayı itibariyle seri üretime başlayacağız. BMW olan güçlü işbirliğimiz ise devam edecek ve umuyoruz ki yepyeni taşıma çözümlerinde birlikte güzel işler başaracağız” diye konuştu.

100 yıllık markalara teknolojiyle meydan okuyor

Atak Electric'in 8 metre segmentine iddialı bir giriş yapacağına vurgu yapan Okan Baş, şöyle devam etti: “Kurulduğu ilk günden bu yana 300 bin adetten fazla ticari araç üretip satan Karsan olarak misyonumuz gelecek teknolojilerini herkesten önce yaparak fark yaratmak. Başka türlü ancak başkalarının takipçisi olursunuz. Zira 100 yıllık markalar ile yarışmak zor. Avrupa'da Karsan olarak bu yenilikçi ürünlerimiz ile varlığımızı giderek artırıyor. Avrupa'da elektrikli otobüs pazarı diye bir şey yok henüz. Dolayısıyla biz burada Karsan olarak 8 metrelik Atak'ın potansiyelini net olarak hep beraber göreceğiz. Gerek araç özellikleri gerekse sağladığı fiyat avantajı ile Avrupa pazarında fark yaratarak, belediye ve operatörlerin öncelikli tercihi olacağına inancımız tam.”

“300 km menzil ile fark yaratıyor”

Atak Electric'te görev yapan elektrikli motor, 230 kWh motor gücü ve 2.400 Nm tork üretiyor. Okan Baş, “BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan Atak Electric, 300 km'ye varan menziliyle rakiplerinin önüne geçerken, alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte tam şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25'e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor” dedi.