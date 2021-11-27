Karsan, Romanya'da bir elektrikli araç ihalesi daha kazandı

Karsan, Romanya'nın Deva şehri için düzenlenen elektrikli araç ihalesini kazandı.

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre, Romanya’nın birçok şehrine elektrikli araçlarını teslim eden ve yüksek adetli sözleşmelere imza atan Karsan, son olarak Deva şehri için düzenlenen elektrikli araç ihalesini kazandı.

Verilen bilgiye göre, söz konusu ihale kontratıyla Karsan, elektrikli ürün ailesinin üyelerinden 6 metre uzunluğunda 22 adet e-JEST ve 8 metre uzunluğunda 4 adet e-ATAK modellerini kente teslim edecek.

Daha önce dizel motorlu JEST modellerini de Deva Belediyesi’ne sunmuş olan Karsan, yeni elektrikli araçlarını ise 2022 yılında teslim etmeyi planlıyor.

Bu kapsamda toplam 26 adet sıfır emisyonlu e-JEST ve e-ATAK aracın, 2022 yılının ikinci yarısında Deva kentinin şehir içi kullanımı için devreye alınması hedefleniyor.

Karsan, yeni ihalesinin ardından Romanya genelindeki elektrikli araç satışını ise 158 adede çıkarmış oldu.