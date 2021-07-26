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Karsan, Romanya'da ihale kazandı

Karsan, Romanya'da 276 milyon lira bedelinde 44 adetlik otobüs ihalesini kazandığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Karsan, Romanya'nın Timisoara Belediyesi'nin şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere düzenlenen 44 adetlik otobüs ihalesini kazandığını duyurdu. İhale bedelinin 276 milyon 537 bin 654 TL olduğu bildirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şirketin Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan, 44 adet 18 metre uzunluğunda elektrikli belediye otobüsü alımı ihalesini kazandığı belirtildi.

Şirket, ihale kapsamındaki elektrikli otobüslerin 6 yıllık bakımı için gerekli malzeme tedariği ile şarj istasyonu teminini de üstlenecek.