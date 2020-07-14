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Karsan teklifi verdi: ABD postasıyla ilgileniyor

Karsan Otomotiv, ABD posta servisinin yeni nesil dağıtım aracı alım süreci kapsamında, Morgan Olson ile birlikte hazırlanan üretim için fiyat teklifi verildiğini açıkladı

Karsan teklifi verdi: ABD postasıyla ilgileniyor
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Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş'nin Amerikan posta servisinin yeni nesil dağıtım aracı alım süreci devam ediyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Şirketimiz, ABD posta servisinin yeni nesil dağıtım aracı alım süreci kapsamında üretim için fiyat teklif süresinin 14 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldığını, 11 Mayıs 2020 tarihli özel durum açıklaması ile duyurmuştu. Söz konusu ihale kapsamında, Morgan Olson ile birlikte hazırlanan üretim için fiyat teklifi verilmiş olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır" denildi.

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