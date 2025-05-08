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Karsan, üst üste beşinci kez Avrupa’da lider oldu

Karsan, ‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla küresel ölçekte toplu taşımanın dönüşümünde öncü olmaya devam ediyor. Firmanın elektrikli midibüsü e-ATAK ve elektrikli toplu taşıma minibüsü e-JEST üst üste beşinci kez Avrupa pazarı lideri oldu.

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Karsan, üst üste beşinci kez Avrupa’da lider oldu
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DVV Media Grup tarafın­dan yayınlanan 2024 yılı Avrupa Minibüs ve Oto­büs Pazarı Raporu’na göre; Kar­san e-ATAK ulaştığı yüzde 29’luk pay ile elektrikli midibüs paza­rında üst üste 5’inci yılında da li­derliği elinde bulundurdu. Kar­san e-JEST ise Avrupa elektrikli toplu taşıma minibüs pazarında elde ettiği yüzde 37 payla 5’inci yılında da zirvede yer aldı.

2024’ün Karsan için başarılı bir yıl olarak geride kaldığını söy­leyen Karsan CEO’su Okan Baş konuyla ilgili, “Karsan olarak son 4 yıldır sürdürdüğümüz Avrupa liderliğimizi bu yıl da perçinle­dik. Rekabetin hızla arttığı bir or­tamda, hem e-JEST ile elektrikli toplu taşıma minibüs pazarında hem de e-ATAK ile elektrikli mi­dibüs segmentinde üst üste be­şinci kez zirvede yer aldık. Bu ba­şarı, sadece bugünü değil, gele­ceği de şekillendirme iddiamızın bir göstergesidir. Toplu taşıma­daki derin uzmanlığımız ve yeni­likçi teknolojilere yaptığımız ya­tırımlar sayesinde, her zaman da­ha iyisini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

255 adetlik satışıyla, 2024 yı­lında yüzde 37’lik paya ulaşan Karsan e-JEST, 3.5-8 ton arası Avrupa toplu taşıma minibüs pa­zarının en çok tercih edilen mo­deli olmayı sürdürdüğüne dikkat çeken Okan Baş, “Avrupa’da ka­zandığımız başarı sadece ürün­lerimizin değil, bu topraklarda doğmuş, global bir marka olma yolunda ilerleyen Karsan’ın 2 bin 500’den fazla çalışma arkadaşı­mızın özverili emeğinin bir yan­sımasıdır. Hepsini gönülden kut­luyorum” diye konuştu.

Karsan e-ATAK pazardaki payını yüzde 29’a çıkardı

Karsan e-JEST’i, kendi seg­mentinin uzmanı olarak ta­nımladıklarını ifade eden Okan Baş, şöyle devam etti: “Karsan e-JEST, 2024 yılında Avrupa’da 8 ton altı elektrikli toplu taşıma minibüs pazarından yüzde 37’lik pay aldı ve liderliğini korudu. Bu da segmentinde satılan 3 araçtan 1’inin e-JEST olduğu anlamına geliyor. Karsan e-ATAK ise Av­rupa elektrikli midibüs pazarın­da yüzde 29’luk paya ulaşarak Av­rupa’da 8 metrelik dönüşümün öncüsü oldu.

İtalya’dan Yuna­nistan’a, Lüksemburg’dan Fran­sa’ya Avrupa’nın birçok ülkesin­de halk e-ATAK’larla güvenli ve çevre dostu yolculuklar gerçek­leştiriyor. Birçok ilki başaran her iki modelimizin 5 yıldır parlayan yıldızının, önümüzdeki dönem­de de parlamaya devam edeceğin­den şüphemiz yok. Gerek toplu taşımadaki uzmanlığımız gerek­se yenilikçi teknolojilere yaptığı­mız yatırımlarla her zaman daha iyisini yapmak için çalışmaları­mıza devam edeceğiz.”

Dünyanın toplu ulaşım altya­pısının dönüşümünde elektrik­li ve otonom araçlarıyla öncü rol oynayan Karsan, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde sü­rücüsüz olarak hareket edebi­len Seviye-4 toplu ulaşım ara­cı Otonom e-ATAK’ı ise ABD’de Michigan State University kam­püsünde 1.5 yıl boyunca 5 kilo­metrelik bir rotada yolcu taşıya­rak gerçekleştirdi. Karsan; ABD, Norveç, Fransa, Romanya, Fin­landiya, Türkiye’nin ardından, İsviçre, Hollanda ve İsveç tesli­matlarını da 2025 yılının ilk ya­rısında yapmayı planlıyor. Oto­nom e-ATAK böylece 9 fark­lı noktada, 11 otonom projesi ile dünyanın ilk ve tek açık trafik­te yolcu taşıyan seviye-4 otonom otobüsü olma özelliğini koruma­ya devam ediyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL