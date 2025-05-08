Karsan, üst üste beşinci kez Avrupa’da lider oldu
Karsan, ‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla küresel ölçekte toplu taşımanın dönüşümünde öncü olmaya devam ediyor. Firmanın elektrikli midibüsü e-ATAK ve elektrikli toplu taşıma minibüsü e-JEST üst üste beşinci kez Avrupa pazarı lideri oldu.
DVV Media Grup tarafından yayınlanan 2024 yılı Avrupa Minibüs ve Otobüs Pazarı Raporu’na göre; Karsan e-ATAK ulaştığı yüzde 29’luk pay ile elektrikli midibüs pazarında üst üste 5’inci yılında da liderliği elinde bulundurdu. Karsan e-JEST ise Avrupa elektrikli toplu taşıma minibüs pazarında elde ettiği yüzde 37 payla 5’inci yılında da zirvede yer aldı.
2024’ün Karsan için başarılı bir yıl olarak geride kaldığını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş konuyla ilgili, “Karsan olarak son 4 yıldır sürdürdüğümüz Avrupa liderliğimizi bu yıl da perçinledik. Rekabetin hızla arttığı bir ortamda, hem e-JEST ile elektrikli toplu taşıma minibüs pazarında hem de e-ATAK ile elektrikli midibüs segmentinde üst üste beşinci kez zirvede yer aldık. Bu başarı, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirme iddiamızın bir göstergesidir. Toplu taşımadaki derin uzmanlığımız ve yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlar sayesinde, her zaman daha iyisini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
255 adetlik satışıyla, 2024 yılında yüzde 37’lik paya ulaşan Karsan e-JEST, 3.5-8 ton arası Avrupa toplu taşıma minibüs pazarının en çok tercih edilen modeli olmayı sürdürdüğüne dikkat çeken Okan Baş, “Avrupa’da kazandığımız başarı sadece ürünlerimizin değil, bu topraklarda doğmuş, global bir marka olma yolunda ilerleyen Karsan’ın 2 bin 500’den fazla çalışma arkadaşımızın özverili emeğinin bir yansımasıdır. Hepsini gönülden kutluyorum” diye konuştu.
Karsan e-ATAK pazardaki payını yüzde 29’a çıkardı
Karsan e-JEST’i, kendi segmentinin uzmanı olarak tanımladıklarını ifade eden Okan Baş, şöyle devam etti: “Karsan e-JEST, 2024 yılında Avrupa’da 8 ton altı elektrikli toplu taşıma minibüs pazarından yüzde 37’lik pay aldı ve liderliğini korudu. Bu da segmentinde satılan 3 araçtan 1’inin e-JEST olduğu anlamına geliyor. Karsan e-ATAK ise Avrupa elektrikli midibüs pazarında yüzde 29’luk paya ulaşarak Avrupa’da 8 metrelik dönüşümün öncüsü oldu.
İtalya’dan Yunanistan’a, Lüksemburg’dan Fransa’ya Avrupa’nın birçok ülkesinde halk e-ATAK’larla güvenli ve çevre dostu yolculuklar gerçekleştiriyor. Birçok ilki başaran her iki modelimizin 5 yıldır parlayan yıldızının, önümüzdeki dönemde de parlamaya devam edeceğinden şüphemiz yok. Gerek toplu taşımadaki uzmanlığımız gerekse yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlarla her zaman daha iyisini yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
Dünyanın toplu ulaşım altyapısının dönüşümünde elektrikli ve otonom araçlarıyla öncü rol oynayan Karsan, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen Seviye-4 toplu ulaşım aracı Otonom e-ATAK’ı ise ABD’de Michigan State University kampüsünde 1.5 yıl boyunca 5 kilometrelik bir rotada yolcu taşıyarak gerçekleştirdi. Karsan; ABD, Norveç, Fransa, Romanya, Finlandiya, Türkiye’nin ardından, İsviçre, Hollanda ve İsveç teslimatlarını da 2025 yılının ilk yarısında yapmayı planlıyor. Otonom e-ATAK böylece 9 farklı noktada, 11 otonom projesi ile dünyanın ilk ve tek açık trafikte yolcu taşıyan seviye-4 otonom otobüsü olma özelliğini korumaya devam ediyor.