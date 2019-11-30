Karsan’a kadın istihdamı ödülü

30 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Karsan, Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) tarafından düzenlenen Kadın İstihdamı Ödülü’nü almaya hak kazandı. Ödüller; TOBFED’in gerçekleştirdiği “Gelecek Zirvesi” ve 3. Genel Kurul Toplantısı’nın düzenlendiği gecede sahiplerini buldu. Karsan adına ödülün takdim edildiği Karsan İnsan Kaynakları Müdürü Mücahit Korkut, “Kadınlarımızın çaba ve yetenekleriyle şirketimize sağlayacakları katkı, başarı çıtamızı gün geçtikçe yükseltiyor, daha da yükseltecektir” dedi. Korkut, otomotiv sektörünün kadın çalışan istihdamının en düşük olduğu sektörler arasında yer aldığını anımsattı. Korkut, “Karsan’da ofis çalışanlarımızda kadın çalışan oranı yüzde 20 olmasına karşın toplam çalışan sayımızda bu oran yüzde 5 civarında” diye konuştu. Çalışanların kariyer yolculuklarını belirleyen ve geçen yıl yürütülen ‘Pozitif Kariyer’ uygulamasına ilişkin bilgiler veren Korkut, Karsan’daki yönetsel rollerin yüzde 50’sinde kadın çalışanların başarılı olduğunun belirlendiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler’in çalışma dünyasıyla ilgili ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Kıraça Holding ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokolü Temmuz ayında imzaladıklarını da anımsatan Korkut, “Protokol kapsamında yürütülecek faaliyetler, Türkiye’de kadınların güçlenmesi konusunda atılmış önemli bir adım olacak. Protokol çerçevesinde; modelin hayata geçirilmesi amacıyla eşit sayıdaki kadın ve erkek çalışanlarımızdan oluşturulan bir ‘İşletme Geliştirme Ekibi’ kurduk. Bu ekip kadın istihdamının artırılmasına yönelik Karsan İş Planı’nı hazırlayacak ve aksiyonların hayata geçirilmesini sağlayacak” açıklamasını yaptı.

Tüm çalışanların katılımıyla; kadın istihdamını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen işyeri uygulamaları konusunda ILO Türkiye Ofisi tarafından “Eşitliği Destekliyorum” başlıklı seminerler düzenlendiğini anlatan Korkut, seminer ve eğitimlerin sürekliliğinin sağlanabilmesi için işe yeni başlayan çalışanlara da eğitim verilmesi amacıyla “İç Eğitmen Ekibi” oluşturulduğunu anlattı. Korkut, “Yaklaşık bir yıl sürecek uygulama döneminin sonunda, sadece Bursa’da ve metal sektöründe değil, tüm Türkiye’de ve tüm sektörlerde yol gösterici iyi uygulamaların elde edilmesini hedefliyoruz” dedi.