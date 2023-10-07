Karsan'da hedef 1000'inci elektrikli araç

Dünyanın önde gelen ticari araç buluşmalarından Busworld Europe, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Expo Center'da kapılarını açtı. Ticari araç üreticisi Karsan, son dönemde geliştirdiği toplu taşıma araçlarıyla fuardaki yerini aldı.

Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, benzer etkinliklerle karşılaştırdığında ilk defa markalarına gösterilen yoğun ilgiden mutlu olduklarını söyledi.

Son 5 yıldır büyük bir değişim içerisinde bulunduklarını vurgulayan Baş, Karsan'ı geleceğe yönelik ürünlerle donattıklarını, bütün ürünlerini 3 sene gibi kısa sürede elektrikli hale getirdiklerini dile getirdi. Baş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Otobüslerimizin tümünü 6 metreden 18 metreye kadar elektrikli hale getirdik. Geleceğin mobilite dünyasında bir adım önde olma vizyonuyla sürekli çalışıyoruz. Yeni teknolojiler, şehir içi taşımacılığının gittikçe toplu taşımaya dönmesi, dizel ya da benzinli araçlara yönelik kısıtlamalar... Bunların hepsi otobüs pazarının önümüzdeki yıllarda çok hızla elektrikleneceğini, büyüyerek elektrikleneceğini gösteriyor. Bu dünyaya hazır olma adına attığımız adımlarla bu noktaya geldik ve ulaştığımız adetler gerçekten bizi de heyecanlandırıyor. Gelecek için daha da fazla umutlandırıyor.

Hedef 1000 araç

Bu senenin sonuna kadar Avrupa ve Amerika kıtasında toplamda 1000 aracımızı yollarda göreceğiz. Bu ciddi bir rakam. 1000 elektrikli Karsan aracının yollara dökülüyor olması bizi çok heyecanlandırıyor. Çok ciddi ve uzun süreli, uzun soluklu bir uğraşın sonucunda bu noktaya geldik, daha da büyüyecek. Karsan'ın dünya markası olması yönünde çok ciddi adımlar atıyoruz. Bugün gördüğünüz de bugüne kadar yaptıklarımızın meyveleri."

Okan Baş, fuarda spesifik bir ürün üzerinde durmak yerine Karsa'nın bir dünya markası olma yolunda nasıl ilerlediğini, neler yaptığını paylaştıklarını vurguladı.

Japonya'da ilk araç yola çıkacak

Markaya müşteri güveninin önemine işaret eden Baş, şunları kaydetti: "1000 araç dolaşırken, bu 1000 aracın hep yanında oluyoruz. Sorunlar çıksa da beraber yaşıyor ve çözüyoruz müşterilerimizle. Bunu hissettirdiğimiz sürece hem bu 1000'ler çok yukarılara gidecek hem de Karsan her geçen gün otobüs, toplu taşımacılık dünyasında daha tercih edilir bir marka olacak.

Avrupa'da bir yerlere geldik, Amerika'da bir yerlere gelmeye başladık, hiç aklımızda yokken Japonya'da varız. Japonya'da da önümüzdeki sene ilk araçlarımızı yollarda göreceğiz. 3 yıllık orta vadeli bir anlaşmamız var oradaki ortağımızla. Japonya'ya bilmiyorum bundan sonra hangi ülkeler katılacak? Gittikçe büyümek sorumluluğumuzu da arttırıyor. Bir yandan yükümüz artıyor ama heyecanımız da artıyor. Yüzde 100 Türk markası Karsan'ın otobüs dünyasında bir dünya markası olması bizi çok heyecanlandırıyor."

'İhaleler açılmasını bekliyoruz'

Elektrikli Karsan ürünlerinin yüzde 80'ini ihraç ettiklerini bildiren Okan Baş, Türkiye'de de ürünlerinin kullanıldığını söyledi.

Bütün belediyelerin geçen yıl araçları test etmesini, tanımasını sağladıklarını anlatan Baş, "Bu sene bazı belediyelerimizde elektrikli araç ihalelerinin açılmasını bekliyoruz. Onlara da çok iyi hazırlanıyoruz. Avrupa biraz daha önde gidiyor ama Türkiye'de de önümüzdeki yıllarda elektriklenme süreci daha hızlanacak. Şu anda ana odağımız Karsan'ın global olması. Karsan markasının Avrupa'da, Kuzey Amerika'da, Uzak Doğu'da her geçen gün izini arttırarak bir dünya markası olmasını istiyoruz." diye konuştu.