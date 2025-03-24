Karsan’da hedef, 2025’te yüzde 30 büyüme
Karsan CEO’su Okan Baş, 2024 yılını değerlendirdi ve 2025 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Okan Baş “2024’te Avrupa’da pazar sıralamasında 8’inciliği, pazar payında ise yüzde 4,5’i yakaladık. Avrupa’da ilk 5’te yer aldığımız ülkeler var” dedi.
Son 5 yılda Türkiye’den Avrupa’ya yapılan elektrikli toplu taşıma ihracatının yüzde 82’sini kendilerinin gerçekleştirdiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, 2025 hedeflerini değerlendirdi. Karsan olarak 2025 hedeflerinin elektrikli toplu ulaşım pazarında ana oyuncu olmak olduğunu dile Okan Baş, “2025 yılında elektrikli mobilitedeki gücümüzü daha da ileri taşıyacağız. Hedefimiz; yüzde 30 büyüme, 700 adet elektrikli araç satışı ve dünya genelinde 2 bin 200 adetlik elektrikli araç parkına ulaşmak.
Bu büyüme ile birlikte, toplam ciromuzu 350-400 milyon euro bandına, elektrikli araç ciromuzu ise 200-250 milyon euro seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz. 2025, hem elektriklide hem otonomda hem hidrojende ürün gamımızı çeşitlendireceğimiz, Pazar potansiyellerimizi genişleteceğimiz ve sektörde fark yaratacak yenilikleri sunacağımız bir yıl olacak. Full ürün gamına sahip olmamıza rağmen asla durmuyoruz. 2025 yılı da Karsan için yeni ürünlere ve ileri teknolojilere yatırım yaptığımız bir yıl olacak” dedi.
“2 bin 400’e yakın kişiye istihdam sağlıyoruz”
Karsan’ın elektrikli araç yolculuğunun 2018’in sonunda 6 metrelik e-JEST ile başladığını hatırlatan Okan Baş, “Eylül 2021 itibarıyla, şehir içi toplu ulaşımda 6 metreden 18 metreye kadar bütün ürün gamı elektrikli olan Avrupa’daki ilk ve tek marka olduk. Bunu ilk biz gerçekleştirdik, Avrupa’da başka marka yoktu. Elektrikli araç satışlarımız 2019’da 66 adetle başladı. Ardından e-ATAK’ı devreye aldık ve sadece bir yıl içinde satışlarımız 107’ye yükseldi. 2024’e geldiğimizde ise elektrikli araç satışımız bir önceki yıla göre yüzde 45 artışla 540 adede ulaştı. Yani sadece 6 yıl gibi kısa bir sürede yıllık satış hacmimizi 66’dan 540 adede çıkardık. Bugün itibarıyla 3 kıtada, 27 ülkede bin 500’den fazla elektrikli aracımızla yolları dönüştürüyoruz” dedi.
2023 ve 2024 yıllarında toplam 87 bin adet otomobil üretimine imza attıklarını söyleyen Okan Baş, “Üretimde tekrar 3 vardiyaya başladık. 2028’e kadar yıllık otomobil üretimimiz 55 bin adet seviyesinde devam edecek. Şirket olarak geçen yılı 296 milyon euro ciroyla kapattık. Bir önceki yıl ciromuz 240 milyon euro seviyesindeydi.
Bundan daha önemlisi ise elektrikli araç ciromuzdaki artış oldu. Oradaki ciromuz 106 milyon eurodan, yüzde 52 artışla, 161 milyon euroya yükseldi. Satışlardaki bu güçlü büyüme kârlılığımıza da doğrudan yansıdı. Geçen yıl kârımızı yüzde 28 artırdık ve 55 milyon euroya ulaştık. Son 6 yılda Türkiye’den Avrupa’ya yapılan elektrikli toplu taşıma ihracatının yüzde 82’sini tek başımıza biz gerçekleştirdik. Avrupa tescil verilerine göre, bu dönemde Türkiye’nin toplam 1.258 adetlik elektrikli toplu taşıma ihracatının 1.033 adedi Karsan markalı araçlardan oluştu” diye konuştu.
"Toplu ulaşım araçlarının %82'si bizden"
Karsan’ın Avrupa’da da yükseldiğini söyleyen Okan Baş şirketin faaliyetlerine ilişkin değerlendirme yaptı. Baş yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “2024’te Avrupa’da Pazar sıralamasında 8’inciliği, Pazar payında ise yüzde 4,5’i yakaladık. Bugün Avrupa’da ilk 5’te yer aldığımız ülkeler var. Hatta İtalya, Romanya, Portekiz, İsviçre’de 3.sırada, Fransa ve Avusturya’da ise ilk 4’teyiz. Bu başarımızın en güçlü göstergelerinden biri de segment liderliklerimiz.
Karsan e-ATAK yüzde 29 payla, e-JEST ise yüzde 37 Pazar payıyla üst üste 5’inci yılında da Avrupa’da kendi segmentlerinde liderliği sürdürerek çok önemli bir başarıya imza attı. Karsan olarak, Avrupa’nın ötesine geçerek küresel çapta da öncü bir oyuncu olmaya devam ediyoruz. Kuzey Amerika’da elektrikli toplu taşıma alanında faaliyet gösteren ilk ve tek Avrupalı şirketiz. Bugün Kanada ve ABD’de 183 adet e-JEST aracımız bulunuyor. 2024’ün bir özel tarafı da, sağdan direksiyonlu Pazar girişlerimizdi. Japonya’ya ilk araçlarımızı teslim ettik.
Üstelik Japonya ile sınırlı kalmadık, İngiltere’yi de hedef pazarlarımıza ekledik. Aynı şekilde Avrupa ve Amerika’da 10 ülkede toplam 11 otonom projesine ulaştık. Bunların yanında Türkiye’de toplu taşımanın elektrikliye dönüşümünde de ağırlığımız sürüyor. Geçen yıl 68 adet elektrikli araç parkına ulaşarak iç pazarda da elektrik dönüşümün öncüsü olmaya devam ettik. 2025’in ikinci yarısında ise Kahramanmaraş, Mersin ve Gaziantep’e toplam 62 adet e-ATA teslim edeceğiz.”
Karsan’ın son dönemde büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten “Otomotiv sektörü büyük bir değişim yaşıyor ve Karsan bu dönüşümde kendine güçlü bir konum yarattı. 60 yıllık deneyimimizin yanı sıra start-up ruhuyla hareket eden, yenilikçi ve lider olmayı hedefleyen bir marka kimliğine ulaştık. Artık sadece takip eden değil, geleceği şekillendiren bir global marka olarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.