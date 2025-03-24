Karsan’da hedef, 2025’te yüzde 30 büyüme

Son 5 yılda Türkiye’den Avrupa’ya yapılan elektrikli toplu taşı­ma ihracatının yüzde 82’sini kendilerinin gerçekleştirdi­ğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, 2025 hedefleri­ni değerlendirdi. Karsan ola­rak 2025 hedeflerinin elekt­rikli toplu ulaşım pazarında ana oyuncu olmak olduğunu dile Okan Baş, “2025 yılında elektrikli mobilitedeki gücü­müzü daha da ileri taşıyaca­ğız. Hedefimiz; yüzde 30 bü­yüme, 700 adet elektrikli araç satışı ve dünya genelinde 2 bin 200 adetlik elektrikli araç parkına ulaşmak.

Bu büyüme ile birlikte, toplam ciromuzu 350-400 milyon euro bandı­na, elektrikli araç ciromuzu ise 200-250 milyon euro se­viyesine çıkarmayı öngörü­yoruz. 2025, hem elektriklide hem otonomda hem hidrojen­de ürün gamımızı çeşitlendi­receğimiz, Pazar potansiyel­lerimizi genişleteceğimiz ve sektörde fark yaratacak yeni­likleri sunacağımız bir yıl ola­cak. Full ürün gamına sahip olmamıza rağmen asla dur­muyoruz. 2025 yılı da Karsan için yeni ürünlere ve ileri tek­nolojilere yatırım yaptığımız bir yıl olacak” dedi.

“2 bin 400’e yakın kişiye istihdam sağlıyoruz”

Karsan’ın elektrikli araç yolculuğunun 2018’in sonun­da 6 metrelik e-JEST ile baş­ladığını hatırlatan Okan Baş, “Eylül 2021 itibarıyla, şehir içi toplu ulaşımda 6 metreden 18 metreye kadar bütün ürün gamı elektrikli olan Avru­pa’daki ilk ve tek marka olduk. Bunu ilk biz gerçekleştirdik, Avrupa’da başka marka yok­tu. Elektrikli araç satışları­mız 2019’da 66 adetle başladı. Ardından e-ATAK’ı devreye aldık ve sadece bir yıl içinde satışlarımız 107’ye yükseldi. 2024’e geldiğimizde ise elekt­rikli araç satışımız bir önceki yıla göre yüzde 45 artışla 540 adede ulaştı. Yani sadece 6 yıl gibi kısa bir sürede yıllık sa­tış hacmimizi 66’dan 540 ade­de çıkardık. Bugün itibarıyla 3 kıtada, 27 ülkede bin 500’den fazla elektrikli aracımızla yol­ları dönüştürüyoruz” dedi.

2023 ve 2024 yıllarında top­lam 87 bin adet otomobil üre­timine imza attıklarını söy­leyen Okan Baş, “Üretimde tekrar 3 vardiyaya başladık. 2028’e kadar yıllık otomobil üretimimiz 55 bin adet sevi­yesinde devam edecek. Şirket olarak geçen yılı 296 milyon euro ciroyla kapattık. Bir ön­ceki yıl ciromuz 240 milyon euro seviyesindeydi.

Bundan daha önemlisi ise elektrikli araç ciromuzdaki artış oldu. Oradaki ciromuz 106 milyon eurodan, yüzde 52 artışla, 161 milyon euroya yükseldi. Satış­lardaki bu güçlü büyüme kâr­lılığımıza da doğrudan yansı­dı. Geçen yıl kârımızı yüzde 28 artırdık ve 55 milyon euro­ya ulaştık. Son 6 yılda Tür­kiye’den Avrupa’ya yapılan elektrikli toplu taşıma ihra­catının yüzde 82’sini tek başı­mıza biz gerçekleştirdik. Av­rupa tescil verilerine göre, bu dönemde Türkiye’nin toplam 1.258 adetlik elektrikli toplu taşıma ihracatının 1.033 ade­di Karsan markalı araçlardan oluştu” diye konuştu.

"Toplu ulaşım araçlarının %82'si bizden"

Karsan’ın Avrupa’da da yükseldiğini söyleyen Okan Baş şirketin faaliyetlerine ilişkin değerlendirme yap­tı. Baş yaptığı değerlendir­mede şu ifadelere yer verdi: “2024’te Avrupa’da Pazar sı­ralamasında 8’inciliği, Pazar payında ise yüzde 4,5’i yaka­ladık. Bugün Avrupa’da ilk 5’te yer aldığımız ülkeler var. Hat­ta İtalya, Romanya, Portekiz, İsviçre’de 3.sırada, Fransa ve Avusturya’da ise ilk 4’teyiz. Bu başarımızın en güçlü göster­gelerinden biri de segment li­derliklerimiz.

Karsan e-ATAK yüzde 29 payla, e-JEST ise yüzde 37 Pazar payıyla üst üs­te 5’inci yılında da Avrupa’da kendi segmentlerinde liderli­ği sürdürerek çok önemli bir başarıya imza attı. Karsan ola­rak, Avrupa’nın ötesine geçe­rek küresel çapta da öncü bir oyuncu olmaya devam ediyo­ruz. Kuzey Amerika’da elekt­rikli toplu taşıma alanında fa­aliyet gösteren ilk ve tek Avru­palı şirketiz. Bugün Kanada ve ABD’de 183 adet e-JEST ara­cımız bulunuyor. 2024’ün bir özel tarafı da, sağdan direksi­yonlu Pazar girişlerimizdi. Ja­ponya’ya ilk araçlarımızı tes­lim ettik.

Üstelik Japonya ile sınırlı kalmadık, İngiltere’yi de hedef pazarlarımıza ekledik. Aynı şekilde Avrupa ve Ameri­ka’da 10 ülkede toplam 11 oto­nom projesine ulaştık. Bunla­rın yanında Türkiye’de toplu taşımanın elektrikliye dönü­şümünde de ağırlığımız sürü­yor. Geçen yıl 68 adet elekt­rikli araç parkına ulaşarak iç pazarda da elektrik dönüşü­mün öncüsü olmaya devam ettik. 2025’in ikinci yarısında ise Kahramanmaraş, Mersin ve Gaziantep’e toplam 62 adet e-ATA teslim edeceğiz.”

Karsan’ın son dönemde bü­yük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten “Otomotiv sektörü büyük bir değişim ya­şıyor ve Karsan bu dönüşüm­de kendine güçlü bir konum yarattı. 60 yıllık deneyimimi­zin yanı sıra start-up ruhuyla hareket eden, yenilikçi ve lider olmayı hedefleyen bir marka kimliğine ulaştık. Artık sadece takip eden değil, geleceği şe­killendiren bir global marka olarak yolumuza devam edi­yoruz” dedi.