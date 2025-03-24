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Karsan’da hedef, 2025’te yüzde 30 büyüme

Karsan CEO’su Okan Baş, 2024 yılını değerlendirdi ve 2025 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Okan Baş “2024’te Avrupa’da pazar sıralamasında 8’inciliği, pazar payında ise yüzde 4,5’i yakaladık. Avrupa’da ilk 5’te yer aldığımız ülkeler var” dedi.

DÜNYA - İSTANBUL
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Son 5 yılda Türkiye’den Avrupa’ya yapılan elektrikli toplu taşı­ma ihracatının yüzde 82’sini kendilerinin gerçekleştirdi­ğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, 2025 hedefleri­ni değerlendirdi. Karsan ola­rak 2025 hedeflerinin elekt­rikli toplu ulaşım pazarında ana oyuncu olmak olduğunu dile Okan Baş, “2025 yılında elektrikli mobilitedeki gücü­müzü daha da ileri taşıyaca­ğız. Hedefimiz; yüzde 30 bü­yüme, 700 adet elektrikli araç satışı ve dünya genelinde 2 bin 200 adetlik elektrikli araç parkına ulaşmak.

Bu büyüme ile birlikte, toplam ciromuzu 350-400 milyon euro bandı­na, elektrikli araç ciromuzu ise 200-250 milyon euro se­viyesine çıkarmayı öngörü­yoruz. 2025, hem elektriklide hem otonomda hem hidrojen­de ürün gamımızı çeşitlendi­receğimiz, Pazar potansiyel­lerimizi genişleteceğimiz ve sektörde fark yaratacak yeni­likleri sunacağımız bir yıl ola­cak. Full ürün gamına sahip olmamıza rağmen asla dur­muyoruz. 2025 yılı da Karsan için yeni ürünlere ve ileri tek­nolojilere yatırım yaptığımız bir yıl olacak” dedi.

“2 bin 400’e yakın kişiye istihdam sağlıyoruz”

Karsan’ın elektrikli araç yolculuğunun 2018’in sonun­da 6 metrelik e-JEST ile baş­ladığını hatırlatan Okan Baş, “Eylül 2021 itibarıyla, şehir içi toplu ulaşımda 6 metreden 18 metreye kadar bütün ürün gamı elektrikli olan Avru­pa’daki ilk ve tek marka olduk. Bunu ilk biz gerçekleştirdik, Avrupa’da başka marka yok­tu. Elektrikli araç satışları­mız 2019’da 66 adetle başladı. Ardından e-ATAK’ı devreye aldık ve sadece bir yıl içinde satışlarımız 107’ye yükseldi. 2024’e geldiğimizde ise elekt­rikli araç satışımız bir önceki yıla göre yüzde 45 artışla 540 adede ulaştı. Yani sadece 6 yıl gibi kısa bir sürede yıllık sa­tış hacmimizi 66’dan 540 ade­de çıkardık. Bugün itibarıyla 3 kıtada, 27 ülkede bin 500’den fazla elektrikli aracımızla yol­ları dönüştürüyoruz” dedi.

2023 ve 2024 yıllarında top­lam 87 bin adet otomobil üre­timine imza attıklarını söy­leyen Okan Baş, “Üretimde tekrar 3 vardiyaya başladık. 2028’e kadar yıllık otomobil üretimimiz 55 bin adet sevi­yesinde devam edecek. Şirket olarak geçen yılı 296 milyon euro ciroyla kapattık. Bir ön­ceki yıl ciromuz 240 milyon euro seviyesindeydi.

Bundan daha önemlisi ise elektrikli araç ciromuzdaki artış oldu. Oradaki ciromuz 106 milyon eurodan, yüzde 52 artışla, 161 milyon euroya yükseldi. Satış­lardaki bu güçlü büyüme kâr­lılığımıza da doğrudan yansı­dı. Geçen yıl kârımızı yüzde 28 artırdık ve 55 milyon euro­ya ulaştık. Son 6 yılda Tür­kiye’den Avrupa’ya yapılan elektrikli toplu taşıma ihra­catının yüzde 82’sini tek başı­mıza biz gerçekleştirdik. Av­rupa tescil verilerine göre, bu dönemde Türkiye’nin toplam 1.258 adetlik elektrikli toplu taşıma ihracatının 1.033 ade­di Karsan markalı araçlardan oluştu” diye konuştu.

"Toplu ulaşım araçlarının %82'si bizden"

Karsan’ın Avrupa’da da yükseldiğini söyleyen Okan Baş şirketin faaliyetlerine ilişkin değerlendirme yap­tı. Baş yaptığı değerlendir­mede şu ifadelere yer verdi: “2024’te Avrupa’da Pazar sı­ralamasında 8’inciliği, Pazar payında ise yüzde 4,5’i yaka­ladık. Bugün Avrupa’da ilk 5’te yer aldığımız ülkeler var. Hat­ta İtalya, Romanya, Portekiz, İsviçre’de 3.sırada, Fransa ve Avusturya’da ise ilk 4’teyiz. Bu başarımızın en güçlü göster­gelerinden biri de segment li­derliklerimiz.

Karsan e-ATAK yüzde 29 payla, e-JEST ise yüzde 37 Pazar payıyla üst üs­te 5’inci yılında da Avrupa’da kendi segmentlerinde liderli­ği sürdürerek çok önemli bir başarıya imza attı. Karsan ola­rak, Avrupa’nın ötesine geçe­rek küresel çapta da öncü bir oyuncu olmaya devam ediyo­ruz. Kuzey Amerika’da elekt­rikli toplu taşıma alanında fa­aliyet gösteren ilk ve tek Avru­palı şirketiz. Bugün Kanada ve ABD’de 183 adet e-JEST ara­cımız bulunuyor. 2024’ün bir özel tarafı da, sağdan direksi­yonlu Pazar girişlerimizdi. Ja­ponya’ya ilk araçlarımızı tes­lim ettik.

Üstelik Japonya ile sınırlı kalmadık, İngiltere’yi de hedef pazarlarımıza ekledik. Aynı şekilde Avrupa ve Ameri­ka’da 10 ülkede toplam 11 oto­nom projesine ulaştık. Bunla­rın yanında Türkiye’de toplu taşımanın elektrikliye dönü­şümünde de ağırlığımız sürü­yor. Geçen yıl 68 adet elekt­rikli araç parkına ulaşarak iç pazarda da elektrik dönüşü­mün öncüsü olmaya devam ettik. 2025’in ikinci yarısında ise Kahramanmaraş, Mersin ve Gaziantep’e toplam 62 adet e-ATA teslim edeceğiz.”

Karsan’ın son dönemde bü­yük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten “Otomotiv sektörü büyük bir değişim ya­şıyor ve Karsan bu dönüşüm­de kendine güçlü bir konum yarattı. 60 yıllık deneyimimi­zin yanı sıra start-up ruhuyla hareket eden, yenilikçi ve lider olmayı hedefleyen bir marka kimliğine ulaştık. Artık sadece takip eden değil, geleceği şe­killendiren bir global marka olarak yolumuza devam edi­yoruz” dedi.