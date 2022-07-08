Karsan’dan 76 adet e-ATAK teslimatı

Karsan, yüksek teknolojili mobilite çözümlerini ihracat pazarlarına sunmaya devam ediyor. Yurt dışı atağını 2022’de de sürdüren Karsan, e-ATAK modeli ile Avrupa’nın en büyük elektrikli midibüs filosunun satışına imzasını attı.

Bu yıla ihracatta bir önceki yıla göre 3 kat büyüme planı ile giriş yapan Karsan, proje kapsamında Lüksemburg’un şehir içi ve şehirler arası hatlarında çalışmak üzere, 6 farklı operatöre toplam 89 adet e-ATAK satışı gerçekleştirdi.

Karsan’ın, yüzde 50 ortağı olduğu ve Fransa, Lüksemburg, Belçika ve İsviçre’de Karsan markasının satış ve servis networkünü yöneten HCI aracılığı ile hayata geçirilen proje kapsamında e-ATAK’lar düzenlenen bir etkinlikle teslim edildi. Karsan, 76 adet aracın teslimatını tamamlarken, kalan araçları da temmuz sonuna kadar teslim etmeyi planlıyor.

Satışların büyük bir kısmı şehrin elektrikli dönüşümüne öncülük eden operatörlerden Sales Lentz ve Emile Weber’e gerçekleştirildi.

Tek seferdeki en büyük adetli elektrikli otobüs ihracatı

Karsan’ın Lüksemburg şehrine bu proje ile birlikte girişi, aynı zamanda Türkiye’nin ve Karsan’ın tek seferde yaptığı en büyük adetli elektrikli otobüs ihracatı ve teslim ettiği en büyük elektrikli otobüs filosu oldu. Karbon salımını sıfırlamak üzere çevreci adımlara hız veren Lüksemburg’da otobüs filosunun da elektrikliye dönüşümünde en büyük pay sahiplerinden biri de bu sayede Karsan oluyor.

Teslimatlar kapsamında açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, son 3 yılda Türkiye’nin elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 90’ınına yakınını Karsan'ın yaptığını söyledi.

Bunun, çok çok ciddi bir başarı olduğunun altını çizen Baş, “Lüksemburg gibi çevreci yaklaşıma sahip, karbon ayak izini azaltmak için çalışmalar yapan ve dünyanın küresel ısınma problemine karşı çözüm arayışları içerisinde olan bir ülke ile Karsan’ın bakış açıları birebir örtüşüyor. Karbon salınımını sıfırlamak üzere çevreci faaliyetlerine hız veren Lüksemburg’a böylesine büyük bir elektrikli otobüs filosunu Karsan olarak teslim etmekten ve elektrikli dönüşümünün bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

“e-ATAK, Avrupa’nın en büyük elektrikli midibüs filosu oldu”

Okan Baş, pazar verilerine ilişkin de bilgi verdi. Pazar verilerine göre (Chatrou, 2021), 2021 yılında 8-15 ton arası elektrikli midibüs sınıfında yüzde 30’luk payla Avrupa segment lideri olan Karsan e-Atak'ın, şimdi de Lüksemburg'u fethettiğini söyledi.

Lüksemburg’da 2012-2021 arasında 8 ton üstü toplam 161 adet elektrikli otobüsün tescil edildiğini aktaran Baş, ülkede hizmet verecek 89 adetlik Karsan e-ATAK filosunun da sadece Lüksemburg’un değil, Avrupa’nın da en büyük elektrikli midibüs filosu olduğunu vurguladı.

Baş, 89 adetlik Karsan e-ATAK satışı ile birlikte Lüksemburg pazarının toplu ulaşımda genişlerken, Karsan'ın da bu pazardan ciddi bir pay sahibi olacağını dile getirdi.

Karsan'ın gelecek dönemde de Lüksemburg’daki otobüslerin elektriklenme sürecini hızlandırmaya devam edeceğini ifade eden Baş, teknolojiyi müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda en iyi şekilde entegre ettiklerini söyledi.

"Avrupa’da elektrikli araçlarla büyümeyi sürdüreceğiz"

Baş, Karsan olarak toplu ulaşımda 6 metreden 18 metreye kadar yüzde yüz elektrikli tüm boyutlarda ürün gamı sunan ilk ve tek Avrupa markası olduklarını söyledi.

Elektrikli araç ihalelerinde 2021 yılında ilklere imza atmayı başaran Karsan’ın Almanya, İtalya, İspanya, Bulgaristan ve Litvanya gibi elektrikli dönüşümünde büyüyen pazarlarda önemli projelere imza attığını vurgulayan Baş, şunları kaydetti: “89 adetlik bu teslimat sonrasında Karsan’ın en büyük elektrikli araç filosu Fransa ve Romanya’dan sonra Lüksemburg’da oluyor. Dünyanın dört bir yanında 19 farklı ülkede bulunan Karsan’ın elektrikli araçları Fransa, Romanya, Lüksemburg, Portekiz, İtalya, İspanya, Bulgaristan gibi ülkelerde de giderek yayılmaya devam ediyor. Şu an 350’nin üzerindeki Karsan elektrikli araç filomuz Avrupa’da yollarda hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu sene bizim için, elektrikli modellerimizle yeni ihracat pazarlarına gireceğimiz ve 2021’e kıyasla elektrikli araçlarda üç katı büyüme yakalayacağımız bir yıl olacak."