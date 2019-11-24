Karsan’dan Almanya’da stratejik işbirliği

24 Kasım 2019

Karsan, Almanya’daki satış ve servis ağını genişletmek üzere ülkenin köklü firmalarından Haller’e bağlı Quantron AG ile bayilik anlaşması imzaladı. Anlaşma doğrultusunda buradaki satış, servis ağı ve yedek parça bulunabilirliğini artıracak olan Karsan, 7000’e yakın otobüs pazar büyüklüğüyle Avrupa’nın zirvesinde yer alan Almanya’da büyümeyi hedefliyor. Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Almanya müşterisi için servis yaygınlığı ve yeterli parça bulunurluğu çok önemli. Almanya çapında 200’ü aşkın servis noktası bulunan Quantron AG firması ile yaptığımız anlaşmayla müşteri beklentisine önemli ölçüde cevap vereceğiz” diye konuştu.

Alman otomotiv devi BMW ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında %100 elektrikli toplu taşıma araçları Jest Electric ve Atak Electric’i küresel pazarların beğenisine sunan Karsan, bu alanda işbirliklerini geliştirmeyi de sürdürüyor. Karsan son olarak, Almanya’daki satış ve servis ağını genişletmek üzere ülkenin köklü firmalarından Haller’e bağlı Quantron AG ile bayilik anlaşması imzaladı. Karsan’ın Almanya’daki bayiisi olan Quantron AG’nin ülke genelinde 200’ün üzerinde servis noktası bulunuyor. Anlaşma doğrultusunda buradaki satış, servis ağı ve yedek parça bulunabilirliğini artıracak olan Karsan, 7000 adede yakın pazar büyüklüğüyle Avrupa’nın zirvesinde yer alan Almanya’da elektrikli araçlarıyla büyümeyi hedefliyor.

3 adet Jest Electric daha Almanya yolcusu

Almanya müşterisi için servis yaygınlığı ve yeterli parça bulunurluğunun çok önemli olduğunu vurgulayan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Quantron AG firması ile yaptığımız bayilik anlaşmasıyla bu anlamdaki müşteri beklentisine cevap vereceğiz. Diğer yandan, BMW ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği çerçevesinde pazara sunduğumuz %100 elektrikli Jest Electric ve Atak Electric’te ihracatlarımız sürüyor. Özellikle karbon salınıma dikkat eden, çevreci vizyonu bulunan şehirlerin ilk tercihleri arasında yer alıyoruz. Bu doğrultuda, Aralık ayında 3 adet Jest Electric’i daha Almanya’ya ihraç edeceğiz. Avrupa’daki satışlarımızı artırmak için ise Quantron AG’ye benzer bayilik ilişkilerimizi geliştireceğiz” dedi.

Kasım ayından itibaren Karsan’ın %100 elektrikli ticari araç modelleri Jest Electric ve Atak Electric’in satış ve servislerini gerçekleştirmeye başlayan Alman Haller firmasına bağlı Quantron AG, tıpkı Karsan gibi karayolunda emisyonsuz taşımacılık konularında faaliyet gösteriyor. Firma, daha verimli bir ekonomi ve daha çevreci bir taşımacılık için sunduğu elektrikli araçlarla birlikte dizel motorların elektrikli araçlara dönüşümünü de gerçekleştiriyor. Avrupa genelinde yaygın bir hizmet ağına sahip olan Quantron AG’nin, Almanya’da ise toplam 220 servis noktası bulunuyor. Quantron AG, belediye hizmet araçlarından havaalanı taşıma otobüslerine kadar farklı ticari araçlar konularında yenilikçi çalışmalar da sürdürüyor.