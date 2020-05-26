Karsan’dan Portekiz’in Coimbra kentine 9 adet Jest Electric

26 Mayıs 2020

Toplu taşıma sistemleriyle her kente uyum sağlayabilecek çözümler sunan Karsan, Avrupa ülkelerinden talep alıyor. Dizel araçlarından elektrikli seçeneklerine kadar her ihtiyaca uygun ürünler üreten Karsan, son olarak Portekiz’in Coimbra şehri için düzenlenen toplu taşıma ihalesini kazandı. Bu kapsamda Coimbra caddelerinde toplam 9 adet Jest Electric hizmet verecek. Temmuz ayında toplu ulaşım operatörü SMTUC’a teslim edilmesi planlanan araçların ardından kentte çalışan toplam Jest Electric sayısı da 11’e yükselmiş olacak. Bu teslimatın ardından Portekiz ise toplamda 20 adetle Avrupa’daki en büyük Jest Electric filosuna sahip ülke konumuna gelmiş olacak.