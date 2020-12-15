Karsan'dan Romanya'da 44 adetlik otobüs ihalesine teklif

Karsan, Romanya'nın Timisoara Belediyesi'nde kullanılmak üzere alınacak 44 adet elektrikli otobüs ihalesine teklif verdiğini duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Timisoara Belediyesi'nin şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan, 44 adet 18 metre uzunluğunda elektrikli belediye otobüsü alımı ihalesine teklif verilmek suretiyle katılım sağlanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur" ifadelerine yer verildi.

Karsan, haziran sonunda Romanya’nın Suceava kentinde 10 adet elektrikli otobüs ve ağustos ayında Beclean şehrinde 8 adet elektrikli minibüs ihalesini kazandığını duyurmuştu.