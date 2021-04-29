Karsan'dan Romanya'da bir imza daha

Ocak ayında Romanya'nın Sucaeva kentine 10 adet elektrik araç teslimi gerçekleştiren Karsan, Mangalia kenti için açılan ihaleyi de kazandı. İhalenin ardından Karsan Romanya bayisi Anadolu Automobil Romania ile Mangalia Belediyesi, 10 adet Atak Electric otobüsün teslimi için sözleşme imzaladı.

Karsan CEO'su Okan Baş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Karsan sahip olduğu ürün gamıyla, Türk otomotiv sektörünün ihracatını desteklemeye devam ederken, elektrikli araçlarda global bir oyuncu haline gelmesiyle ülkemizin vizyonuna da katkı sağlıyor. Bugün pek çok Avrupa ülkesinde toplu ulaşımda elektrikli ürünlerimizle dönüşümün önemli bir parçası haline geldik. Son olarak Romanya pazarında elektrikli araç alanında büyümemizi sürdürüyor olmaktan dolayı da mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Temmuz ve eylül aylarında teslimatı planlanan otobüslerle birlikte, Karsan'ın Romanya pazarındaki araç sayısı 120'ye yükselecek.

Öte yandan şirket, geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın Kharkiv kentinin ulaşım altyapısı için 150 adet Jest ve Atak aracının ekim ayına kadar teslim edileceğini açıklamıştı.