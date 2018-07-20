Karsan'dan Romanya'da ikinci imza

20 Temmuz 2018

Karsan Otomotiv, Romanya'nın Brasov Belediyesi ile bugün 105 araç satışı için imza attı.

128,7 milyon lira karşılığıda Karsan, Romanya Brasov Belediyesi'ne 30 adet 10 metre, 40 adet 12 metre ve 35 adet 18 metre olmak üzere toplam 105 adet dizel araç teslim edecek alımı ve 3 yıl boyunca bakımlarını yapacak. Teslimatlar bu yıl ve gelecek yıl içerisinde teslimatlar halinde yapılacak.

Karsan, bundan 3 gün önce de Sibiu Belediyesi ile 17 otobüs satışı için anlaşmıştı. O ihaledeki araçlar ise ekim ayına kadar belediyeye teslim edilecek.