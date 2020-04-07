Karsan’dan Silopi’ye Jest

07 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da yer alan fabrikasında geleceğin mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, kentlerin tercihi olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda toplu taşıma filosunda daha konforlu ve kaliteli araçları görmek isteyenler arasına Silopi Belediyesi de katıldı ve 10 adet Jest+ minibüs alımı gerçekleştirdi. Karsan adına konuyu değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Bugünlerde maalesef ilk önceliğimiz olmamakla beraber, ticari başarılarımız ile moral buluyoruz. Türkiye’nin batısından doğusuna birbirinden farklı iklim ve coğrafi koşullarda Jest+ araçlarımız sahip olduğu kompakt yapısı ve konfor özellikleri ile şehirlerin ulaşımına pozitif katkı sağlamaktadır. İyi haberleri daha büyük bir heyecanla beklediğimiz şu günlerde, Jest+ araçlarımızın Silopi Belediyesi tarafından tercih edilmesinden mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Sürdürülebilir ulaştırma çözümleri sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederken, tüm dünyayı etkileyen salgını en kısa zamanda atlatıp tekrar sağlıklı günlere kavuşmamızı temenni ederim” dedi.