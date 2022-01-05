Karsan’dan Ukrayna'ya 150 adet Atak teslimatı

Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma çözümleri sunan Karsan, ürün yelpazesiyle dünya kentlerinin ulaşımında rol model olmaya devam ediyor.

Son olarak Ukrayna'nın Kharkiv Belediyesi ile 500 araçlık işbirliği sözleşmesine imza atan Karsan, bu yıl için planlanan 6 metre sınıfındaki dizel Jest+ ve 8 metre sınıfındaki dizel Atak'tan oluşan toplam 150 adet aracı kente teslim etti. Söz konusu teslimatla Kharkiv kentinin toplu ulaşım filosundaki yerini alan Karsan'ın araçları, 2021 yıl sonu itibariyle kentte hizmet vermeye başladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Karsan CEO'su Okan Baş, “Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonuyla şehirlerin modern dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyoruz. Atak ve Jest+ modellerimiz, boyutları, düşük emisyon salınımları ve sunduğu konforla en ideal toplu taşıma araçları olarak Avrupa ve çevre ülkelerinde yaygın kullanılıyor. Ukrayna'nın Kharkiv şehri de toplu taşıma ağı için operasyonel anlamda en tasarruflu ve en doğru araçları belirleyerek Karsan'ı tercih etti. Çevreci ve konforlu araçlarımızla Ukrayna Kharhiv kentinin dönüşümüne katkıda bulunmak mutluluk verici.” diye konuştu.