Karsan'ın da yarıştığı ABD Posta İdaresi'nin ihalesini Oshkosh Defense kazandı
ABD Posta İdaresi (USPS) Salı günü yaptığı açıklamada, yeni nesil posta dağıtım araçları üretmek için açılan ihaleyi Oshkosh Defense'ın kazandığını bildirdi. İhaleye, Türkiye'den KARSAN da katılmıştı.
ABD Posta İdaresi (USPS) Salı günü yaptığı açıklamada, yeni nesil posta
dağıtım araçları üretmek için açılan ihaleyi Oshkosh Defense'ın kazandığını
bildirdi.
İlk aşamada 482 milyon dolarlık yatırım kapsamında, Oshkosh Corp'un bir
birimi olan Oshkosh Defense, araç üretiminden önce gerekli olan üretim
tasarımını, testini ve araç gereçlerini tamamlayacak. Araç başına fiyat
açıklanmadı.
Toplam değeri 6 milyar dolardan fazla olabilecek sözleşme, içten yanmalı ve
elektrikli araçların bir karışımı olacak şekilde, 10 yılda 50.000 ile 165.000
arasında aracın teslim edilmesini kapsıyor.
Karsan, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı ihalesine katılmıştı. Konuya ilişkin Karsan'dan yapılan KAP açıklaması şöyle:
"Şirketimizin 14 Temmuz 2020 tarihli özel durum açıklamasında özetle, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesine Morgan Olson ile birlikte üretim için fiyat teklifi verildiği duyurulmuştu. İhale mercii tarafından yapılan bildirim ile ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesinin başka bir ihale katılımcısında kaldığı öğrenilmiş olup, kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur."