Karsan'ın da yarıştığı ABD Posta İdaresi'nin ihalesini Oshkosh Defense kazandı

ABD Posta İdaresi (USPS) Salı günü yaptığı açıklamada, yeni nesil posta

dağıtım araçları üretmek için açılan ihaleyi Oshkosh Defense'ın kazandığını

bildirdi.

İlk aşamada 482 milyon dolarlık yatırım kapsamında, Oshkosh Corp'un bir

birimi olan Oshkosh Defense, araç üretiminden önce gerekli olan üretim

tasarımını, testini ve araç gereçlerini tamamlayacak. Araç başına fiyat

açıklanmadı.

Toplam değeri 6 milyar dolardan fazla olabilecek sözleşme, içten yanmalı ve

elektrikli araçların bir karışımı olacak şekilde, 10 yılda 50.000 ile 165.000

arasında aracın teslim edilmesini kapsıyor.

Karsan, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı ihalesine katılmıştı. Konuya ilişkin Karsan'dan yapılan KAP açıklaması şöyle:



"Şirketimizin 14 Temmuz 2020 tarihli özel durum açıklamasında özetle, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesine Morgan Olson ile birlikte üretim için fiyat teklifi verildiği duyurulmuştu. İhale mercii tarafından yapılan bildirim ile ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesinin başka bir ihale katılımcısında kaldığı öğrenilmiş olup, kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur."