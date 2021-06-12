Karsan'ın elektrikli otobüsü Almanya yolcusu

Avrupa'nın 30 şehrinde, 200'e yakın elektrikli aracıyla hizmet veren Karsan, son olarak Almanya'nın Weilheim kentinde, daha çevreci ve sürdürülebilir bir toplu taşıma için geçen aylarda açılan elektrikli otobüs ihalesinin de kazananı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kentin toplu taşımasının daha modern, daha çevreci ve kullanıcı dostu araçlarla yapılması amacıyla düzenlenen ihaleye en uygun teklifi veren Karsan, anlaşma sözleşmesini Almanya'daki bayisi Quantron AG aracılığıyla imzaladı.

Kentte kullanılacak elektrikli araçlar için, otobüs başına günlük en az 250 kilometrelik menzil şartı ile depolama ve şarj konularında talep edilen ihale standartlarını da karşıladı.

Weilheim Belediyesi'nin "2022 Şehir Otobüsü Konsepti" çalışmaları doğrultusunda, kentin dizel ulaşım araçlarının çevreci ve elektriklilerle değişmesi kapsamında gerçekleşen ihalenin ardından Karsan, 5 adet yüzde yüz elektrikli Atak Electric otobüsünü yılın son çeyreğinde kente teslim edecek.