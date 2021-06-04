Karsan'ın otonom otobüsünü İTÜ geliştirecek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliğine giden Karsan, Otonom Atak Electric’in üniversitenin Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılması yönünde anlaştı.

​​​​​​​Karsan açıklamasına göre, geçen yıl geliştirme çalışmaları sırasında ilk siparişini Romanya’dan alan Otonom Atak Electric, üretime geçilmesinin hemen ardından Türkiye’de ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) talep gördü.

Karsan’ın 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli modeli Atak Electric üzerinde Karsan Ar-Ge ekibi ve Adastec’in "flowride.ai" yazılımını kullanarak birlikte yaptığı çalışmalarla geliştirdiği Otonom Atak Electric, üniversitenin Ar-Ge faaliyetleri kapsamındaki proje geliştirme çalışmalarında kullanılacak.

"Otonom Atak Electric’i İTÜ'ye teslim ediyoruz"

Otonom Atak Electric ile Türkiye’de gerçekleştirilecek olan söz konusu proje için Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Adastec CEO’su Dr. Ali Ufuk Peker düzenlenen imza töreninde bir araya geldi.

Törende konuşan Okan Baş, "Karsan olarak üstlendiğimiz öncü rolle geleceğin toplu taşıma araçları için düğmeye basmıştık. Romanyalı teknoloji şirketinden aldığımız siparişin ardından, ülkemizin ilk otonom projesinde ise Türkiye’nin en saygın eğitim ve bilim kurumlarından biri olan İTÜ ile iş birliğine gidiyoruz. Bu kapsamda Otonom Atak Electric’i 2021-2022 eğitim öğretim dönemine yetişecek şekilde üretmeyi ve İTÜ’ye teslim etmeyi hedefliyoruz. Otonom Atak Electric’in İTÜ’nün Ar-Ge faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek olması hem bizler hem ülkemiz için gurur verici." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise "İTÜ olarak, halihazırda bu teknolojiye dair çeşitli çalışmalarımız bulunuyordu. Ancak şimdi, araç üreticisi Karsan ve otonom araç teknolojisi iş ortağı Adastec ile gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge projesi sayesinde, hem tümüyle yerli ve milli bir teknolojiyi gerçekleştirecek, hem de buradan edindiğimiz yeni deneyimlerle daha başka sektörlere bilgi ve deneyim sağlama şansını elde edebileceğiz." açıklamasında bulundu.

Dr. Ali Ufuk Peker de çalışmanın katma değerine değinerek, "Ar-Ge çalışmalarından alınan verilerin paylaşımı ile akademik yayınlar, otonom araçlar ile ilgili sanayiden ve teknoloji firmalarından gelecek ürün ve iş gücü talepleri daha donanımlı ve katma değerli bilgiler olarak kullanılabilecek. İTÜ öncülüğünde böyle bir projeye imza atmaktan büyük gurur ve memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.