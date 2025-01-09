Karsan'ın yerli elektrikli minibüsü artık Floransa sokaklarında

Karsan, Floransa Büyükşehir Belediyesine 12 adet yüzde 100 elektrikli e-JEST model aracını düzenlediği törenle teslim etti.

Floransa'nın tarihi Piazzale Michelangelo meydanında gerçekleştirilen törene, Floransa Belediye Başkanı Sara Funaro, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kent sakini katıldı.

İtalya'da e-JEST, e-ATAK ve e-ATA modellerinden oluşan toplam 250 adet elektrikli araçla hizmet veren Karsan, 11 bölgede ve 27 şehirde faaliyet gösteriyor. Floransa'daki araçlar ise tarihi merkezde hizmet verecek.

Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, elektrikli dönüşüm yolculuklarına 2018'in sonunda başladıklarını, ilk 3 yıl içerisinde 6 metreden 18 metreye kadar olan tüm otobüslerini elektrikli hale getirdiklerini, sürecin ardından hızla Avrupa pazarına açıldıklarını söyledi.

250 araç Avrupa sokaklarında

Baş, şunları söyledi: "Bizim Avrupa'daki üssümüz İtalya. Karsan Europe diye bir şirketimiz var. Onun merkezi İtalya'da ve Bolonya şehrinde. Dolayısıyla biz İtalya'ya 3 yıldır çok ciddi önem veriyoruz. Çünkü İtalya Avrupa'da bizim varlığımızı öncelikle yükselteceğimiz en önemli pazarların başında geliyor. Çok küçük adımlarla başladık ama 3 yıl gibi bir süre içerisinde çok hızlı büyüdük."

Şirketin, Avrupa'da toplamda 250 elektrikli araca ulaştığını belirten Baş, Floransa'nın bu yayılımda özel bir yere sahip olduğunu anlattı.

Floransa Büyükşehir Belediye Başkanı Sara Funaro, Karsan'ın araçlarının şehrin tarihi merkezinde kullanıcılara ulaşım çözümü sağlamada önemli olduğunu söyledi.

Funaro, vatandaşların kendilerinden daha verimli bir ulaşım talep ettiğini ve bu beklentiyi karşılamak için harekete geçtiklerini belirterek,"İdaremizin öncelikleri arasında sessiz ve çevresel olarak sürdürülebilir araçlar yer alıyor. Bu araçlar daha geniş oldukları için daha fazla insanı taşıyabilecek ve sonuç olarak daha verimli ulaşım imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.