Karslı iş insanı dünya devine ortak oldu

01 Ağustos 2019

Kerim ÜLKER

Rusya başta olmak üzere Eski Sovyet Bloku ülkelerinde turizm işi yapan Karslı iş insanı Neşet Koçkar, dünyanın en büyük tur operatörlerinden birine ortak oldu. 1973 yılında Kars’ta doğan, 23 yıllık şirketi Anex Tour ile hızla büyüyen Koçkar, dünyaca ünlü şirket Thomas Cook’un yüzde 6.7’sini satın aldı. Avrupa’nın ikinci büyük turizm şirketi olan Thomas Cook, uzun süredir önemli sıkıntılar yaşıyordu. Satın alma ile birlikte Koçkar, şirketin en önemli ortaklarından biri haline geldi.

1841 yılında kurulan Thomas Cook’un 9.5 milyar sterlinin üzerinde cirosu var. Filosunda 105 uçağı, 2 bin 900’den fazla ofisi ve 33 bin çalışanı olan Thomas Cook’un en önemli hissedarı yüzde 19 ile Invesco. Standard Life Investments Ltd’in yüzde 10, Çinli Guo Guangchang yüzde 7 hissesi var. Türk girişimci Koçkar, yüzde 6.7 ile en büyük 4 hissedardan biri haline gelmiş oldu.

160 dolarla milyar dolarlık devi kurdu

Koçkar, babasından aldığı 160 dolarla gittiği Rusya’da resepsiyonist olarak çalışmaya başlamış, ardından Rusya’nın önde gelen şirketlerinden biri olan Anex’i kurmuştu. 1 milyar dolardan fazla ciro yapan, uçak şirketi de dahil turizmin her alanında yer alan Anex, geçtiğimiz aylarda Alanya'daki Utopia World Hotel’i 36 milyon euro ödeyerek satın aldı.

Anex Tourism Group (ATG) bünyesindeki konaklama birim olan ATG Hotels daha önce kiracısı olduğu tesis satın almasıyla grubun otel sayısı 6’ya yükseltmişti.

ATG Anex Tourism Group bünyesinde Selectum Belek, Asteria Belek, Fantasia Çamyuva, WOW Bodrum ve Kemer-Göynük’te yer alan Art Hotel bulunuyor.