Kartek'in kontrolü Param'a devredildi! Rekabet Kurulu devre dair koşulunu açıkladı...

Devir işlemi kapsamında, tarafların faaliyetleri arasındaki yatay örtüşmenin rekabetçi açıdan bir endişe doğurmayacağını değerlendiren Rekabet Kurulu, Kartek'in kontrolünün Param'a devrine koşullu izin verdiğini açıkladı.

Rekabet Kurumu'nun konuya ilişkin açıklamasında, "Kartek'in hizmet sunduğu pazarlar bakımından güçlü konumu, uçtan uca ürün ve hizmet tedarik eden sınırlı sayıda oyuncudan biri olması ve müşterilerinin alternatif sağlayıcılara geçiş maliyetlerinin yüksekliği ile hizmetin yüksek maliyeti dikkate alınarak devralma işlemi neticesinde Param'ın rakipleri bakımından girdi kısıtlaması gibi tek taraflı etkiler doğabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca Kartek'ten hizmet alan ve aynı zamanda Param'a rakip olan teşebbüslerin rekabete hassas stratejik müşteri bilgilerinin Kartek aracılığıyla Param'ın uhdesine geçmesinin, Param'ın rakipleri aleyhine rekabetçi dezavantaj oluşturabileceği göz önünde bulundurularak diğer tek taraflı etkilerin veri kaynaklı olacağı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Stratejik müşteri bilgilerine ulaşılamayacak

Devir işlemini nihai incelemeye aldığını ve sunulan taahhütlere ilişkin olarak üçüncü tarafların görüşlerine başvurulduğunu bildiren Rekabet Kurumu, 105 teşebbüsün görüşleri doğrultusunda nihai taahhütlerin Param tarafından sunulduğunu ve işleme izin verildiği belirtildi. Param şirketince verilen taahhütlere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Param tarafından Kartek ve Param grubunda yer alan şirketlerin farklı tüzel kişilikler altında faaliyet göstermesi ve söz konusu şirketlerin yönetim kurullarının ayrıştırılması taahhüt edildi. Kartek'in stratejik müşteri bilgilerine Param'ın veya onun herhangi bir çalışanının erişmemesini temin eden hukuki ve bilişim sistemleri bakımından teknik yeterlilik gerektiren birtakım taahhütler sunuldu. Mevcut ve potansiyel müşterilerle sözleşmelerin belirli koşullar altında akdedilmesi ve devamlılığının gözetilmesine yönelik taahhütlerde bulunuldu." Açıklamada, sunulan taahhütlerin süresinin, kurulun işleme izin verdiğine dair kısa kararın tebliğ edilmesinden itibaren üç yıl olduğu bilgisi paylaşıldı.