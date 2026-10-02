Kartlı alışverişte dijital dönüşüm: Online harcamaların payı yüzde 40’a yaklaştı

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Türkiye’de alışverişin dijitale kayışı kredi kartı kullanım verilerine de yansıdı. Axess üzerinden gerçekleştirilen milyonlarca işlem, son beş yılda hem tüketicilerin harcama yaptığı alanlarda hem de ödeme yöntemlerinde belirgin bir değişim yaşandığını ortaya koydu.

Özellikle seyahat, elektronik, restoran ve yemek harcamalarındaki yükseliş dikkat çekerken, online alışverişin toplam harcamalardaki ağırlığı da yüzde 40 sınırına dayandı.

Her 10 liralık harcamanın yaklaşık 4 lirası online

Axess verilerine göre online harcamaların bireysel toplam ciro içindeki payı yüzde 40 seviyesine yaklaştı. Başka bir ifadeyle, Axess kartlarla yapılan her 10 liralık bireysel harcamanın yaklaşık 4 lirası artık online kanallarda gerçekleşiyor.

QR ile ödeme hacmi her yıl 3,5 kat büyüyor

Dijitalleşme yalnızca internet alışverişleriyle sınırlı kalmadı. Axess verilerine göre QR ile ödeme hacmi her yıl ortalama 3,5 kat büyüme gösteriyor.

Son beş yıllık işlem adetlerinde en güçlü artışın görüldüğü kategoriler ise seyahat, elektronik ile restoran ve yemek oldu. Veriler, deneyim ve teknoloji odaklı harcamaların ağırlığının belirgin biçimde arttığını gösterdi.

Kampanyalara katılım 5 yılda ikiye katlandı

Tüketicilerin dijital ödeme alışkanlıkları değişirken kart kampanyalarına olan ilgi de yükseldi. Axess, son bir yılda 2 bine varan kampanyayla müşterilerine toplam 4 milyar TL’yi aşan indirim ve chip-para sağladığını açıkladı.

Müşterilerin kampanyalara katılımı son beş yılda 2 katına çıktı. Bireysel müşteriler arasında en fazla chip-para biriktiren Axesslinin hesabında ise 200 bin TL değerinde kaybolmayan chip-para bulunuyor.

Ödeme alışkanlıklarında 25 yıllık değişim

2001 yılında kullanıma sunulan Axess'in 25 yıllık döneminde ödeme sistemleri de fiziksel kart ağırlıklı yapıdan mobil cihazlarda kullanılan dijital deneyimlere doğru değişti. Axess bu süreçte chip-para, dijital kredi kartı, mobil ödeme ve QR ödeme gibi uygulamaları müşterilerine sundu.

Akbank, Mastercard iş birliğiyle Türkiye’de kredi kartlarında “Digital First” programını hayata geçiren ilk, dünyada ise üçüncü banka oldu. Bu uygulamayla müşteriler fiziksel kartın teslimini beklemeden Axess'i dijital olarak kullanabilir hale geldi.

Sırada yapay zekâ destekli ödeme deneyimi var

Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, ödeme sistemlerinde yeni dönemin yapay zekâ ve hiper kişiselleştirme ekseninde şekilleneceğini belirtti.

Akbank, yapay zekâ kullanarak müşterilerin ihtiyaç ve tercihlerine göre doğru zamanda uygun faydaların sunulduğu hiper kişiselleştirilmiş bir Axess deneyimi geliştirmeyi hedefliyor.