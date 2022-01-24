Kartonsan üretime ara verdi
Kartonsan, doğalgaz kısıtlaması nedeniyle üretime geçici olarak ara verdi.
Kartonsan, doğalgaz tedariğinde gidilen kısıtlama nedeniyle üretime geçici olarak ara verdiğini duyurdu.
İran'ın soğuklar nedeniyle doğalgaz tüketiminin arttığı bir dönemde Türkiye'ye gaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine akış Perşembe günü azaltılmış; ayrıca büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının da sınırlanacağı açıklanmıştı.
Kartonsan'dan KAP'a yapılan açıklamada, şirketin üretim faaliyetlerinde doğalgaz kullandığı belirtilerek şöyle denildi:
"Doğalgazın yurtdışından tedarikinde ulusal ölçekte tedarik sıkıntısı yaşanması sebebiyle, tedarikçi tarafından arz edilen dogalgaz miktarlarında kısıtlama uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 1 Nolu Karton Üretim Hattımızda (KM1) dogalgaz tedarik kısıtlaması kaldırılıncaya kadar, 21.01.2022 tarihinden itibaren üretime geçici olarak ara verilmiştir."