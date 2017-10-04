KasapDöner'e altın marka ödülü

04 Ekim 2017

KasapDöner, Türkiye'nin ilk tüketici örgütü olarak 1986'da kurulan Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği'nin (TTKD) tarafından düzenlenen "Altın Marka" ödülüne layık görüldü.

TTKD tarafından değişik illerden, sektörlerden seçilen ve haklarında tüketici şikayeti bulunmayan firmaların oluşturduğu markalar, 30 Eylül Cumartesi günü TTKD Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

"Tüketici olmazsa biz de olmayız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Global Restoran Yatırımları A.Ş Genel Müdürü Bahar Özürün, ‘'Bu tip ödüller, markamızın tüketici tarafından kabul edildiği ve güvenilir marka olarak görüldüğü anlamına geliyor. Özellikle Altın Marka ödüllerinin en temel kriteri olan ‘hakkında tüketici şikayetinin bulunmaması' özelliği bizim için çok önemli. Bu, KasapDöner'in tüketici nezdindeki itibarının ne kadar yüksek olduğunun göstergesi" dedi.

"Tüketici yorumlarında çok hassasız"

Tüketiciden gelen geri dönüşlerin kendileri için son derece önemli olduğunun altını çizen Özürün, "Tüketicilerden gelen yansımaları titizlikle değerlendiriyoruz, çünkü perakende gıda hizmetinin başarısı demek mutlu misafirler demektir. Mutlu misafirlerimiz olmazsa da biz olamayız. Gelen en ufak bir yorumu bile olumlu bir şekilde neticelendirmeden işin peşini bırakmıyoruz. Bir olumsuzluk yaşanmışsa muhakkak telafi ediyoruz" diye konuştu.