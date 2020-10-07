Kaseye yeni 'kahvaltılık gevrek' giriyor

07 Ekim 2020

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Türkiye'de kahvaltılık gevrek pazarına lisanslı ürünleriyle yeni bir oyuncu katılıyor. Angry Birds, Şirinler, Sünger Bob gibi sevilen karakterlerle kahvaltılık gevrekleri 4 yıldır ihraç eden Sai Grup, yurt içi piyasaya girmek için gün sayıyor. Grup, Nestle ve Kellogg's gibi global şirketlerin hakimi olduğu sektörde hızlı büyüme iddiasında.

Hasbro ve Nickelodeon’la yaptığı lisans anlaşmasının ardından faaliyete geçen Sai Grup, dört yıldır çocukların sevdiği karakterlerle kahvaltılık gevrek ihracatı yapıyor. İç piyasa için pazarlama faaliyetlerini tamamlayan grup, Sweetbox markasıyla marketlere sevkiyata başladı.

Önce Ortadoğu’da büyüdü

Yahya ve Alper Müftüoğlu’nun sahibi olduğu Sai Grup, lisanslı kahvaltılık gevrek ve şekerleme satışı için 2015 yılında kolları sıvadı.

Bünyesinde Star Wars, My Little Pony, Disney Frozen’ın da bulunduğu Hasbro ile birlikte Sünger Bob ve Ninja Kaplumbağalar’ın sahibi Nickelodeon’un sevimli karakterlerine özgü kahvaltılık gevrekler için ilk aşamada ihracat hedef alındı.

Sai Grup Genel Müdürü Emrah Yener, private label olarak üretilen gevrekleri ilk olarak Suudi Arabistan’a sattıklarını söyledi. 2016 yılında yapılan bu ilk satışın ardından Ortadoğu ülkelerinde büyüdüklerini söyleyen Yener sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yıl Türkiye pazarına girmek için çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. Ancak pandemi nedeniyle ürünün piyasaya çıkışını ertelemek zorunda kaldık. Bu hafta başta ulusal olmak üzere yerel zincirlerle anlaşmalarımızı yapıyoruz. Bu kategoride yeni bir marka olarak raflarda yerimizi almaya hazırlanıyoruz.”

Üretimi Antalyalı Altunsan yapıyor

Ürünlerin hazırlığında geniş bir tasarım ekibiyle çalışan şirket, kahvaltılık gevreğin üretimini ise Antalya firması Altunsan’a yaptırıyor. Kahvaltılık gevreğin Türkiye’de üretiminin olmadığını görerek bu alana yatırım yapan Altunsan, şu anda yerli ve yabancı devlerin tedarikçisi konumunda.

İlk kez 1998 yılında Türkiye’de satışına başlanan kahvaltılık gevrekler kısa zamanda hızlı bir büyüme gösterdi. Türk kahvaltısına rakip olmak yerine tamamlayıcı ve hızlı bir seçenek olarak evlere giren üründe büyüme fırsatları olduğunu söyleyen Yener, “22 lisans anlaşması olan bir şirketiz. Bu özellikte Türkiye’de tek olabiliriz. Sadece corn flakes olarak değil şekerleme ve draje kategorilerinde de ürünler yaptık. Bu alanda Türkiye’de hızlı bir büyüme rüzgarı var. Ürünlerimizle büyümede yer alacağız” dedi.

Çocuk kozmetiğine de giriyor

Şirket, elinde bulundurduğu karakterlerle antibakteriyel mendil, virüse etkili maske gibi ürünler de oluşturdu. “Bu ürünlerle okula dönüş paketi hazırladık” diyen Yener, lisanslı ürünlerle değişik sektörleri hedeflediklerini de sözlerine ekledi.