“Kasım, planlı alışveriş dönemine dönüştü”

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de e-ticaretin diğer aylara kıyasla yaklaşık 1,5 katına çıktığı kasım ayında 600 milyar liralık bir ticaret hacmi­ne ulaşılması bekleniyor. Hep­siburada, 18-55 yaş aralığındaki 2 bin 228 tüketici ile online ola­rak yaptığı Efsane Kasım Araş­tırması ile tüketicilerin kasım ayı öncesinde indirimlere olan yaklaşımı ve alışveriş planla­rını ortaya koydu.

Efsane Ka­sım’ın 10’uncu yılını kutladıkla­rını kaydeden Hepsiburada CE­O’su Nilhan Onal Gökçetekin, 2016’da Türkiye’ye kazandırdık­ları bu dönemi ‘kara cuma’ an­layışından çıkarıp kültürümüze uygun, planlı, sabırlı ve tasarruf odaklı bir döneme dönüştürdük­lerini ifade etti. Gökçetekin, “Ar­tık Efsane Kasım, sadece bir in­dirim dönemi değil, ihtiyaçların giderildiği, planlı bir finansal stratejinin uygulandığı bir alış­veriş dönemi haline geldi” dedi.

“Tüketici kazansın, üretici kazansın, Türkiye kazansın is­tedik” diyen Gökçetekin, “Bu yıl da 4 milyon kupon ve sepet in­dirimleriyle 50 milyondan fazla ürünün sipariş edilmesini, 600 milyondan fazla ziyaretin ger­çekleşmesini, hane bütçelerine de 10 milyar TL’lik tasarrufun yansımasını bekliyoruz. Aynı za­manda 3,5 milyon Hepsiburada Premium müşterimize Efsane Kasım’da daha fazla fayda sağla­yacağız. Premium üyeler, 30 bin lira tasarruf edecek.

5 bin 500 kuryemiz, 6 bin 500 araçlık filo­muz, 100 bini aşkın iş ortağımız, 280 milyon ürün çeşidimiz ve 30’dan fazla kategorimizle Tür­kiye’nin dört bir yanındaki iş or­taklarımızı müşterilerimizle bu­luşturmak için hazırız” diye ko­nuştu. Efsane Kasım’ın yalnızca tüketiciler için değil, aynı za­manda KOBİ’ler ve girişimciler için de büyük bir fırsat dönemi olduğuna dikkat çeken Gökçete­kin, ekosistemlerinin kalbinde KOBİ’ler, kadın girişimciler, ko­operatifler ve yerel üreticilerin olduğunun altını çizdi.

Tüketicilerin yüzde 55’i sık kullandığı ürünleri stokluyor

Araştırması sonuçlarını değerlendiren Hepsiburada Ti­cari Grup Başkanı Ender Öz­gün, “Artık müşteriler duygu­sal değil, analitik alışveriş ya­pıyor. Ekim’de sepete ekliyor, Kasım’da fırsatı bekliyor. Biz bu davranışı ‘Kasım sabrı’ ola­rak tanımlıyoruz. Tüketicile­rin %90’ı kasım ayında alışveriş yapmayı planlıyor, %75’i indi­rim görünce beklemeden alışve­riş yaptığını, %55’i sık kullandığı ürünleri stokladığını, %45’i ise kasım dönemini yüksek fiyatlı ürünleri almak için değerlendir­diğini ifade ediyor. Bu yıla özel sunduğumuz ‘Peşin Fiyatına 10 Taksit’ imkânı müşterilerimizin alım güçlerini destekliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Çinli platformlara yeterince tedbir alınmıyor”

E-ticarette Çinli platformlarla ilgili yeterince tedbir alındığını düşünmediğini ifade eden Nilhan Onal Gökçetekin, “Türkiye’de yaklaşık yarım milyon KOBİ’nin Çinli platformlarda satılan kanserojen ürünlerden dolayı hem nakit dengesi bozulmuş durumda hem de halk sağlığı tehdit altında. Regülatörler aldıkları tedbirleri arttırıyor.

Daha geçen gün 180 küsur ürün test edildi. Çocuğunuza aldığınız oyuncaklar, saraciye ürünleri, evinize aldığınız dekorların hepsinin kanserojen olduğu tespit edildi. Ne kadar ürün daha çok test edilirse o kadar daha çok verdikleri zarar anlaşılacaktır. Bu ürünler ucuz değil. Türkiye tekstil bakımında daha ucuzu yok. Geri dönüşümlü maddelerden, her şeyin hem en iyisini hem en ucuzunu üretebilen bir ülkedeyiz. Nereden alırsanız alın hiç önemi yok. Yerli ürünleri mutlaka tercih edin" ifadelerini kullandı.