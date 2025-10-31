“Kasım, planlı alışveriş dönemine dönüştü”
Hepsiburada’nın Efsane Kasım Araştırması, tüketicilerin %90’ının bu dönemde alışveriş yapmayı planladığını ortaya koydu. Hepsiburada CEO’su Gökçetekin, “Bu yıl, hane bütçelerine 10 milyar TL’lik tasarrufun yansımasını bekliyoruz” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye’de e-ticaretin diğer aylara kıyasla yaklaşık 1,5 katına çıktığı kasım ayında 600 milyar liralık bir ticaret hacmine ulaşılması bekleniyor. Hepsiburada, 18-55 yaş aralığındaki 2 bin 228 tüketici ile online olarak yaptığı Efsane Kasım Araştırması ile tüketicilerin kasım ayı öncesinde indirimlere olan yaklaşımı ve alışveriş planlarını ortaya koydu.
Efsane Kasım’ın 10’uncu yılını kutladıklarını kaydeden Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, 2016’da Türkiye’ye kazandırdıkları bu dönemi ‘kara cuma’ anlayışından çıkarıp kültürümüze uygun, planlı, sabırlı ve tasarruf odaklı bir döneme dönüştürdüklerini ifade etti. Gökçetekin, “Artık Efsane Kasım, sadece bir indirim dönemi değil, ihtiyaçların giderildiği, planlı bir finansal stratejinin uygulandığı bir alışveriş dönemi haline geldi” dedi.
“Tüketici kazansın, üretici kazansın, Türkiye kazansın istedik” diyen Gökçetekin, “Bu yıl da 4 milyon kupon ve sepet indirimleriyle 50 milyondan fazla ürünün sipariş edilmesini, 600 milyondan fazla ziyaretin gerçekleşmesini, hane bütçelerine de 10 milyar TL’lik tasarrufun yansımasını bekliyoruz. Aynı zamanda 3,5 milyon Hepsiburada Premium müşterimize Efsane Kasım’da daha fazla fayda sağlayacağız. Premium üyeler, 30 bin lira tasarruf edecek.
5 bin 500 kuryemiz, 6 bin 500 araçlık filomuz, 100 bini aşkın iş ortağımız, 280 milyon ürün çeşidimiz ve 30’dan fazla kategorimizle Türkiye’nin dört bir yanındaki iş ortaklarımızı müşterilerimizle buluşturmak için hazırız” diye konuştu. Efsane Kasım’ın yalnızca tüketiciler için değil, aynı zamanda KOBİ’ler ve girişimciler için de büyük bir fırsat dönemi olduğuna dikkat çeken Gökçetekin, ekosistemlerinin kalbinde KOBİ’ler, kadın girişimciler, kooperatifler ve yerel üreticilerin olduğunun altını çizdi.
Tüketicilerin yüzde 55’i sık kullandığı ürünleri stokluyor
Araştırması sonuçlarını değerlendiren Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, “Artık müşteriler duygusal değil, analitik alışveriş yapıyor. Ekim’de sepete ekliyor, Kasım’da fırsatı bekliyor. Biz bu davranışı ‘Kasım sabrı’ olarak tanımlıyoruz. Tüketicilerin %90’ı kasım ayında alışveriş yapmayı planlıyor, %75’i indirim görünce beklemeden alışveriş yaptığını, %55’i sık kullandığı ürünleri stokladığını, %45’i ise kasım dönemini yüksek fiyatlı ürünleri almak için değerlendirdiğini ifade ediyor. Bu yıla özel sunduğumuz ‘Peşin Fiyatına 10 Taksit’ imkânı müşterilerimizin alım güçlerini destekliyoruz” açıklamasında bulundu.
“Çinli platformlara yeterince tedbir alınmıyor”
E-ticarette Çinli platformlarla ilgili yeterince tedbir alındığını düşünmediğini ifade eden Nilhan Onal Gökçetekin, “Türkiye’de yaklaşık yarım milyon KOBİ’nin Çinli platformlarda satılan kanserojen ürünlerden dolayı hem nakit dengesi bozulmuş durumda hem de halk sağlığı tehdit altında. Regülatörler aldıkları tedbirleri arttırıyor.
Daha geçen gün 180 küsur ürün test edildi. Çocuğunuza aldığınız oyuncaklar, saraciye ürünleri, evinize aldığınız dekorların hepsinin kanserojen olduğu tespit edildi. Ne kadar ürün daha çok test edilirse o kadar daha çok verdikleri zarar anlaşılacaktır. Bu ürünler ucuz değil. Türkiye tekstil bakımında daha ucuzu yok. Geri dönüşümlü maddelerden, her şeyin hem en iyisini hem en ucuzunu üretebilen bir ülkedeyiz. Nereden alırsanız alın hiç önemi yok. Yerli ürünleri mutlaka tercih edin" ifadelerini kullandı.