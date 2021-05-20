Kaşmir’i alan Karaca, halı kategorisine girdi

Volkan AKI

Hem marka hem de ürün yelpazesini geliştirerek, satış kanallarında ev ürünlerinin en güçlü oyuncularından biri haline gelen Karaca, son olarak Gaziantepli Topçuoğlu Ailesi’nin yarattığı Kaşmir markasını satın alarak halı kategorisine de girdi. Fatih Karaca bu marka yelpazesindeki stratejilerini ve halıdaki hedeflerini ilk kez anlattı:

Son 4-5 yılda girdiğiniz ürün kategorilerinin arttığını görüyoruz. Bu stratejinin arkasındaki düşünce nedir?

Sürekli ev kategorisinde neleri geliştirebileceğimize bakıyoruz. Bundan 4-5 yıl önce konuştuğumuzda, elektrikli mutfak gereçlerinde yoktuk. Şimdi kendi ürün grubumuz içinde, o kategori de bizim iddialı olduğumuz bir alan oldu. Bu da müşterinin mağazayı ziyaret etme, ürünleri görme, isteme sıklığını artıyor. Ev deyince, insanlar ev ile ilgili ürünleri toplu olarak bulabilecekleri yerlere gidiyorlar. Eskiden bizim sektörde porselenciler sadece porselen, çatal-bıçakçılar sadece çatal-bıçak, tencereciler de tencere satardı. Bunları tek bir marka altında birleştirip tüketiciye bir ‘ev’ konsepti içinde sunan tek marka olduğu için, Karaca rakiplerinden ayrıştı.

Halıya gelirsek, bu kategoriye girme kararı nasıl oluştu?

Halı, aslında bizim ürün gamımızı tamamlayan bir alan. Sofra kategorisi, mutfak, elektrikli ev eşyaları, ev tekstili… Halı bu kategoriler arasında yer alan ve mağazaya girildiğinde aranan bir ürün. Biz de o yüzden halıyı çalışıyorduk. Piyasanın büyüklüğüne, tüketici davranışlarına baktık. Büyüyebileceğimiz, sektöre katkı verebileceğimiz noktalar gördük. Marka araştırmaları yaparken de Kaşmir markasının araştırmalarda halıda ilk sırada çıkan markalar arasında olduğunu görünce kafamızda yer etti ve bir süreç başladı. Biz Almanya ve İngiltere pazarlarına çok önem veriyoruz. Almanya’da kendi sitemizden iyi bir satış yapıyoruz. Market Place’lerde de satışlarımız var. Bu ülkelerde de hem yerel hem de Türk vatandaşlarının ciddi bir halı talebi olduğunu gördük. İngiltere’de Anthropologie gibi markalar var. Halı, bizim hem yurtdışında büyümemize destek, hem de içerde pazarda büyümemize destek olacak diye düşündük.

Kaşmir Halı’yı nasıl aldınız ve neler yapmayı planlıyorsunuz?

Tüm bu incelemeler sonunda Kaşmir Halı’yı bünyemize kattık. Neden Kaşmir Halı diye bakarsak, Gaziantepli bir firma. Hep yenilikler yapmış, sektöre soluk getirmiş bir marka. Tam da markanın DNA’ları bize uyuyordu. Yenilikçi, pazarda iyi bir imajı var. Yılın son çeyreğine Kaşmir Halı’yı mağaza ve diğer satış kanallarına sokmayı hedefliyoruz. Ürünleri tekrar elden geçirip, yine inovatif, yenilikçi ürünlerle müşterimizin karşısına çıkmak istiyoruz.

Onlar mı size geldi? Siz mi talip oldunuz? Üretim operasyonu nasıl olacak?

Kaşmir Halı’yı aldığımızda ortalıkta satılan bir şey yoktu. Grubun pek çok da iştiraki var. Biz onlara şunu anlattık; ‘Siz çok değerli bir marka yaratmışsınız. Biz de bu markayı kendi bünyemiz içinde çok iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz’ dedik. Topçuoğlu Ailesi’ni ikna ettik. Bu heyecanımızı görünce onlar da etkilendi ve markayı onlardan devraldık. Üretim konusunda yine onlardan destek alıyoruz. Biz sadece markayı aldık.

“Zeugma’yı ‘Nadide Ürün Serisi’ haline getirdik”

Karaca’nın Gaziantep’teki işbirlikleri, aslında bununla kalmıyor. Bölgenin önemli sembollerinden Zeugma’yı özel ev ürünleri serisine dönüştüren Karaca’nın buradaki amaçlarını Fatih Karaca şöyle aktarıyor: “Zeugma serisinin tabii üretimi ve tasarımı bizim ve bunun gibi pek çok özel seri tasarımları yapıyoruz. Örneğin bugün Ara Güler serimiz neredeyse piyasada aranan, bulunamayan bir seri haline geldi. Ancak Zeugma serisinin oluşumu gerçekten Gaziantep Büyük Şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in özel çabalarıyla hayata geçti. Ürün seçmesine kadar Fatma Şahin bu işi yönetti. Bence çok iyi bir şey oldu. Zeugma Türkiye’nin ön plana çıkarılması gereken değerlerinden biri.”