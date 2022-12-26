Kaspersky, 2023'te tüketicileri bekleyen tehditleri açıkladı

Kaspersky, tüketiciye yönelik tehdit ortamının 2023'te nasıl görüneceğine dair bir dizi önemli fikir sunuyor ve gelecek yıl kullanılması en muhtemel potansiyel tuzakların bir listesini paylaşıyor. Kaspersky Web İçerik Analisti Anna Larkina, “Kimlik avı (phishing), dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılımlar gibi belli başlı tehdit türleri değişmeden kalsa da dolandırıcıların kullandığı tuzaklar yılın hangi zamanında olduğumuza, güncel konulara, gelişmelere bağlı olarak ciddi oranda değişiyor. Bu yıl alışveriş ve okula dönüş sezonları, Grammy ve Oscar gibi büyük popüler kültür etkinlikleri, film galaları, yeni akıllı telefon duyuruları, popüler oyunların çıkış tarihleri ve benzeri dönemlerde kullanıcılara yönelik siber suç faaliyetlerinde ani artışlar gördük. Siber suçlular yeni sosyal, politik, ekonomik ve kültürel eğilimlere hızla uyum sağladıklarından ve durumdan yararlanmak için yeni dolandırıcılık planları ürettiklerinden liste uzayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Oyunlara yönelik dolandırıcılık faaliyetleri artacak

Kayıtlı abone rakamı ne kadar büyükse oyun anahtarı satışı üzerinden yapılan dolandırıcılıkların sayısı ve hesap çalma girişimleri de o kadar fazla oluyor. Bu tertipler, son birkaç yıldır gözlemlenen streaming dolandırıcılıklarına çok benzer şekillerde olabiliyor. Oyun konsollarındaki arz sıkıntısı istismar edilebiliyor. Sahte satış teklifleri, cömert hediyeler ve indirimler ile bulunması zor konsollar satan çevrim içi mağaza klonları... Tüm bu dolandırıcılık türlerinin konsol arz sıkıntısından yararlanması bekleniyor. Monetization ve mikro ödeme içeren oyunlar, parayı doğrudan işledikleri için siber suçluların birincil hedefi olurken, oyun içi eşya ve oyun içi para da saldırganların başlıca hedefleri haline geliyor. Siber suçlular uzun süredir merakla beklenen oyunlardan faydalanabiliyor.