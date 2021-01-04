Kaspersky, e-ticaret platformu Nexway'den hisse aldı

Kaspersky, mevcut konumunu güçlendirmek amacıyla e-ticaret ve ödeme platformu Nexway'den hisse aldı. Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre Nexway, stratejik rehberliği desteklemek adına Kaspersky Danışma Kurulu ile Avrupa’nın kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak mevcut liderlik ekibi tarafından yönetilen ayrı bir varlık olarak kalacak. Böylelikle şirketin müşteri tabanının büyümesinde daha fazla başarı elde etmesine yardımcı olurken, ürün portföyünü genişletilmesine ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak. Nexway’in danışmanlık süreçleri ise İsviçre M&A firması IndexAtlas tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre Nexway, işletmelere birden çok para birimi, dil ve ödeme yöntemi sunan, çalıştıkları tüm yerel ve küresel düzenlemelere uyumlu, teknolojik olarak gelişmiş e-ticaret çözümü sağlamasıyla öne çıkıyor. Uzun ve başarılı bir birlikte çalışma geçmişine sahip olan Kaspersky ve Nexway, uzmanlıklarını bir araya getirerek ve işlerini daha da güçlendirerek karşılıklı fayda sağlamaya yönelik yeni bir ortaklık başlatmış oldu. Nexway, kullanıcıların verilerinin güvenliğini gelişmiş veri depolama ve işleme uygulamaları aracılığıyla koruma altına alacağı açık mutfak projesini başlattı. Bu sayede veriler platformun sahibine değil, yalnızca satıcılara sunulacak.

"E-ticaret stratejimizi geliştirmek bizim için çok önemli"

Açıklamada görüşlerin eyer verilen Kaspersky CBO’su Alexander Moiseev, "Dijital satışa odaklanan bir şirket olarak e-ticaret stratejimizi geliştirmek ve güçlendirmek bizim için çok önemli. Bu nedenle Nexway ile çabalarımızı birleştirmeye ve güvenlik çözümleri için e-ticaret platformunu daha da geliştirme yönünde birlikte çalışmaya karar verdik. Platform, ürünleri dağıtmak için halihazırdaki satıcılarla mevcut haliyle çalışmaya devam edecek. Yüksek kaliteli bir güvenlik yazılımı arayan müşterilere mümkün olan en iyi fırsatları sunmak isteyen tedarikçilerin bize katılmasını bekliyoruz." dedi.