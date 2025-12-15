Kaspi’den Hepsiburada’ya 4,17 milyar TL’lik sermaye artırımı

Kaspi, Hepsiburada’da 4,17 milyar TL tutarındaki sermaye artırımını tamamladı.

Hepsiburada’nın 17 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında verilen yetki doğrultusunda şirketin ödenmiş sermayesi resmi olarak artırıldı. Söz konusu yatırım, son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük sermaye artırımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Sermaye artırımıyla sağlanan ek kaynağın, Hepsiburada’nın büyüme stratejilerinin desteklenmesinin yanı sıra platformda faaliyet gösteren on binlerce KOBİ ve perakendeciye sunulan dijital araç ve servislerin geliştirilmesinde kullanılması planlanıyor.

“Türkiye’nin dijital ekosistemine katkı sağlıyoruz”

Kaspi.kz Kurucusu, CEO’su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, yatırımın Türkiye’ye duyulan uzun vadeli güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, “Hepsiburada’ya yatırım yaparken, insanların günlük hayatını basit ve yenilikçi dijital ürünlerle iyileştirme misyonumuzu paylaşan güçlü bir şirket gördük. Yaklaşık 100 milyon dolar büyüklüğündeki bu sermaye artırımı, Türkiye’ye ve Hepsiburada’ya olan inancımızın somut bir göstergesidir” dedi.

Lomtadze, e-ticaret ve dijital hizmetlerin başarısının yerel işletmelerin başarısıyla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekerek, “Amacımız, Türkiye’deki KOBİ’lerin yenilik yapabilmeleri, büyüyebilmeleri ve uluslararası rekabette güçlenebilmeleri için gerekli dijital altyapıyı sağlamak. Satıcılarımızın en iyi e-ticaret, fintek ve nakitsiz ödeme çözümlerine erişimini kolaylaştırarak operasyonlarını güvenle ölçeklendirmelerini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaspi’nin kullanıcı odaklı dijital hizmetler konusundaki deneyimi ile Hepsiburada’nın güçlü ticari altyapısının birleşmesinin, Türkiye’nin dijital ekonomisinin gelişimine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.