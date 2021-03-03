Kastamonu Entegre, 600 milyon TL’lik Samsun yatırımını tamamladı

Kastamonu Entegre, stratejik yatırımlarıyla üretimdeki gücünü artırmaya devam ediyor. Son olarak Samsun Yonga Levha Tesisi’nde yenileme ve kapasite artırımına yönelik 600 milyon TL’lik yatırımı tamamlayan şirket, mevcut katlı yonga levha tesisini kontinü tesise dönüştürdü.

Devreye giren levha ve laminasyon hatları ile şirketin Samsun’daki yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 2,5 kat artarak 500 bin metreküpe ulaştı. Türkiye'de yüzde 30 pazar payı bulunan Kastamonu Entegre, Samsun Yonga Levha Tesisi’nde 120 kişiye daha iş imkânı sağlayarak, tesis genelinde toplam 300 kişiyi istihdam etmiş oldu.

"Yurtiçinde tesis ve makine yatırımlarına devam edeceğiz"

Ağaç bazlı panel endüstrisinin mobilya sektörüyle birlikte Türkiye'de cari fazla veren sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Bu ay itibariyle ülkemiz için çok değerli bir yatırımı daha hayata geçirdik. Samsun’daki eski tesisimizin faaliyetine son vererek, yıllık 500 bin metreküp üretim hacmine sahip yeni kontinü tesisimizde levha üretimine başladık. Böylece şirketimizin toplam üretim kapasitesini 6 milyon metreküpe ulaştırarak iç pazarın taleplerini en üst seviyede karşılamayı sürdüreceğiz.” dedi.

Türkiye’nin büyüme hedeflerine ulaşmasında ağaç bazlı panel sektörünün önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yıldız; “Bu yıl da yurt içinde tesis ve makine yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.