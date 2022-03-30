Kastamonu Entegre, 7 bin çalışanıyla ‘Doğadan Hayata Köprü’ kuruyor

Ağaç bazlı panel sektöründe üretim yapan ve gerçekleştirdiği yatırımlarla alanında dünyanın beşinci büyük üreticisi konumuna gelen Kastamonu Entegre, 24 Mart Perşembe günü Altunizade’deki genel merkezinde gerçekleşen buluşmada amaç çalışmasına ilişkin detayları paylaştı.

Etkinlikte, şirketin kurumsal yönetim felsefesinin odağında yer alan “Doğadan Hayata Köprü” söylemi yönetim, pazarlama ve satış, insan kaynakları bağlamında ele alındı.

Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız’ın açılış konuşmasıyla başlayan buluşmada, Global Satış ve Pazarlama Direktörü Cahit Akyıldız ve Global İnsan Kaynakları Direktörü Selim Çelebi de amaç çalışmasını uzman gözüyle değerlendirerek kendi departmanlarındaki yenilikleri ve uygulamaları aktardılar.

“Amacımız doğanın güzelliklerini yaşam alanlarına taşımak”

‘Doğadan hayata köprü’ söyleminin Kastamonu Entegre’de emeği olan herkesin ortak sesi olduğunu belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, paydaşlarla kurdukları güçlü ilişki ile sektörlerinde dünyaya örnek olduklarını söyledi. Belirledikleri rakamsal hedefe ulaştıklarını ve sektörde dünya beşincisi olduklarını belirten Yıldız, “Ama bir şirketin amacı dünyanın en büyüğü olmak olamaz. Bizim amacımız en iyi yönetilen şirketlerden biri olmak. Çünkü sürdürülebilir başarının temelinde insan var. Kastamonu Entegre, tesislerinde üç neslin bir arada çalıştığı bir kurum. Doğru insan kaynakları politikaları sayesinde başarımızı sürdürülebilir hale getirdik. Farkımız, tüm paydaşlarla doğru ilişkiyi kurabilmek. Bu anlamda sektörün en iyi örneği olduğumuzu düşünüyorum. Yurtdışına açılmamıza da bu farklılık neden oldu. Bugün dünyanın 6 ülkesinde 7 bin çalışanıyla büyük bir aileyiz. Türkiye’deki itibarımız neyse, yurtdışında da başarımızı aynı çizgide sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Amaçlarının doğanın güzelliklerini yaşam alanlarına taşımak olduğunu kaydeden Yıldız, doğadan sıfır kaynak kullanarak doğaya sıfır atık bırakmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda 10 yıl içinde tüm tesislerinin çatılarını güneş paneliyle kapladıklarını bildirdi.

Buluşmanın ilk oturumunda CEO Haluk Yıldız’a şef Ebru Baybara Demir ve mimar Nevzat Sayın eşlik etti ve doğadan ilhamla hayata geçirdikleri projeler üzerine sohbet ettiler.

“Taşıyıcısı olduğumuz kültürel bilginin peşinden gitmeyi amaç edindik”

Mardin’in ünlü restoranı Cercis Murat Konağı ile “Topraktan Tabağa” ve “Topraktan Toprağa” adlı sürdürülebilir tarım projelerinin yaratıcısı şef Ebru Baybara Demir ise, insanların en iyi bildiği şeyi ekonomiye dönüştürmenin başarıya ulaşmada en önemli etken olduğunu vurguladı. Bugün dünyadaki pek çok yer gibi Türkiye’nin bitki demografisinin de değiştiğine ve çiftçilerin topraklarını giderek kaybettiğine dikkat çeken Demir, “Geleneği okumayı bilmiyoruz. Taşıyıcısı olduğumuz kadim kültürel bilginin peşinden gitmemiz, toprağı iyileştirmemiz lazım. Biz bunu bir amaç haline getirdik. Atık sebze ve meyveleri dönüştüren bir sistem kurduk. Böylece hem tarımda sulama ihtiyacını üçte bire indiriyor hem de çiftçilerin gübre ihtiyacını karşılıyoruz. Gelecek için doğayla birlikte çalışmamız lazım.” şeklinde konuştu.

“Fazla yapı yerine, onu iyileştirecek altyapıyı hazırlayabilmeliyiz”

Mimar Nevzat Sayın da, “Bizden önce var olan şeylerin değerini bilmeliyiz. Coğrafya ötekini anlamak demek. Öncelikle iklimi anlamalı, o iklimin yapılarını üretmeliyiz. İnsan merkezli düşünce yerine, evrendeki tüm varlıkların eşit hakka sahip olduğunu savunabildiğimiz noktada çok şey değişir.” dedi. Bu noktada zanaatkârlık gerektiren işleri yapacak yetişmiş insan sıkıntısına da dikkat çeken Demir, “Ahşap çok iyi tanınmayan bir malzeme. Bugün ahşap strüktürü hesaplayabilen mühendis, ahşap yapı restorasyonunda çalışacak dülger yok. Çünkü onları yetiştiren kurum yok. Hızlı, çok ve fazla yapmak yerine, o yapının değdiği bütün spektrumu düşünmeli, onu daha iyi yapabilecek altyapıyı hazırlayabilmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Değişen dünyaya ayak uyduran bir iş modeli

Amaç buluşmasının ikinci oturumunda, Global Satış ve Pazarlama Direktörü Cahit Akyıldız ve Global İnsan Kaynakları Direktörü Selim Çelebi söz alarak, amaç çalışmasının kendi departmanlarındaki yansımalarını aktardı. Pazarlama ve satış anlamında 2022’nin son yılların en iyi başlangıcı olduğunu belirten Cahit Akyıldız, rakamsal anlamda iyi sonuçlar elde ederken, çalışan ve tüketici nezdinde de olumlu etki yaratmanın önemine değindi. Akyıldız, devamında şunları söyledi: “Son yıllarda dünya büyük bir değişim geçiriyor. Üretimde enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi konularda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Gençler artık bir anlamı olan şirketleri tercih ediyor. Bu değişime ayak uydurmaya çalışıyoruz. Onları iyi anlamalı, ona göre iş modelleri ve ürünler geliştirmeliyiz.”

İK uygulamalarında sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgi veren Selim Çelebi ise şunları kaydetti: “Bir şirketin değerini belirleyen çalışanları ve paydaşlarıdır. Biz bu değerin farkındayız. Çalışanlarımızın bu amacı içselleştirmesi, kalpten benimsemesi için sistemler gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda 7 prensip belirledik. Bu prensipleri dünya çapındaki tüm çalışanımıza anlatacağız. Eğitim ve gelişim süreçlerinde odak noktamız bu olacak. Böylece hem davranışsal hem teknik gelişimlerini sağlayacağız.”