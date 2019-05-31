Kastamonu Entegre, dünyanın yedinci üreticisi

31 Mayıs 2019

İstanbul’da kurulan ve ilk üretim tesisi 50 yıl önce Kastamonu’da faaliyete geçen Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, firmamız bugün yurtiçinde Gebze, Balıkesir, Samsun, Tarsus ve Adana tesisleri yanında, 6 ülkede faaliyet gösteren küresel bir marka haline geldi. Türkiye’de belli bir pazar büyüklüğüne ulaşınca, markayı yurtdışına taşıma kararı aldıklarını söyleyen, Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, bu kararla birlikte yurtdışına yatırım yapan ilk şirket olduklarına dikkat çekti. Yıldız açıklamasında, “Bu hedefle bugün tam 6 ülkeye uzandık. Kurulduğumuz günden bugüne attığımız her başarılı adım, sadece şirketimizi değil, elbette ülkemizin ve bulunduğumuz diğer coğrafyaların ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağladı ve sağlamaya devam ediyor” diye konuştu.

Günlük üretim 4 bin 500 konutun ihtiyacını karşılıyor

Tesislerinde mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu, ham ve melamin kaplı MDF ve yonga levha, laminat parke, süpürgelik, yangına ve neme dayanıklı MDF ve yonga levha, boyalı panel, parlak panel, tezgâh, kapı paneli üretimi yaptıklarını kaydeden Yıldız, “6 ülkede yer alan tesislerimiz, yılda 2,5 milyon metreküp MDF, 3 milyon metreküp yonga levha, 70 milyon metrekare laminat parke olmak üzere toplamda 5,5 milyon metreküp ağaç bazlı panel üretim kapasitesine sahip. Bu rakamlar sektörümüzde bizi, dünyanın yedinci, Avrupa’nın ise dördüncü büyük üreticisi haline getiriyor” diye konuştu.

MDF, yonga levha, laminat parke, kapı paneli olmak üzere ürün bazlı bakıldığında dünyada ilk 4 üretici içerisinde yer aldıklarını söyleyen Yıldız şu açıklamayı yaptı; “Dünya laminat parke üretiminde yüzde 6 pazar payımız var. Türkiye’de ise tüm ürünlerimizde yaklaşık yüzde 25-30 pazar payına sahibiz. Her gün 4 bin 500 konutun zemini için gerekli laminat parke, mobilyası için gerekli ahşap panel ve kapıları için gerekli panelleri üretiyoruz.”

2018 yılında 1,25 milyar dolar ciro elde ettiklerini açıklayan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, üretim ve satış rakamlarını 2018’in ilk 7 ayında gerçekleştirdiklerini, ağustos ayında Türkiye’de yaşanan finansal hareketlilik ve piyasalarda oluşan tedirginlik nedeniyle satış hacminde yaşanan düşüşü, ihracat artışıyla dengelediklerini dile getirdi.

Yıldız, “2018 yılında, Amerika’dan Çin’e 100 ülkeye yaptığımız ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla yaklaşık 180 milyon ABD dolarına ulaştı. Ciromuzun yüzde 50’den fazlasını yurtdışındaki tesislerimizden ve ihracattan elde ettik” dedi.

İtalya’da en büyük Türk yatırımcı

İtalya’da en büyük Türk yatırımcısı olarak, bu yıl Pomposa’daki yonga levha tesislerinde üretime başladıklarını açıklayan Yıldız, “İlk etapta 180 milyon ABD doları tutarında yatırım yaptığımız bu tesislerde yüzde 100 geri dönüşümlü hammadde kullanarak, İtalya mobilya sektörüne yönelik ham ve melamin kaplı yonga levha üretimi yapmaya başladık. İkinci etap tamamlandıktan sonra toplamda yıllık 800 bin metreküp kapasiteye sahip tüm tesislerimiz devreye girdiğinde İtalya’da yüzde 20 pazar payına sahip olacağız” açıklaması yaptı.

Yıldız ayrıca, geçtiğimiz yıl satın aldıkları ve Bulgaristan’daki mevcut yonga levha tesisine taşıdıkları yıllık 500 bin metreküp kapasiteli yonga levha üretim hattının modernizasyon çalışmalarının ilk etabı tamamlandığını belirterek, “İtalya ve Bulgaristan’daki bu yatırımlarımızla ve Romanya’daki üretim tesisimizle birlikte Balkanlar ve Orta Avrupa’daki pazar payımızı ve gücümüzü artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"İhracat hedefimiz 220 milyon dolar"

2019 yılında öncelikli hedeflerinin daralan iç piyasayı dengelemek için yurtdışı pazarlardan elde ettikleri ciroyu artırmak olduğunu söyleyen Yıldız, bu noktada Türkiye’de yaptıkları üretimin yüzde 25-30’unu ihraç etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yıldız, “Global olarak da toplam satış gelirlerimizin yüzde 60’ının yurtdışı operasyonlardan ve Türkiye’den yaptığımız ihracattan gelmesini bekliyoruz. 2019 ihracat hedefimizi 220 milyon ABD doları olarak belirledik” dedi. Yıldız ayrıca katılacakları uluslararası fuarlarda Türkiye’yi temsil etmeye, konferans ve zirvelerde öncü projelerini, ürünlerini dünyanın dört bir yanında gelen sektör profesyonelleri ve müşterilerle paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye’nin inovasyon ligi şampiyonları arasında

Sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda, inovasyonu tüm iş süreçlerine entegre ederek yeni ürün, ürün ve süreç geliştirme, verimlilik artırma, etkin kaynak kullanımı ve çevre teknolojileri alanlarında projeler yürüttüklerini açıklayan Yıldız, şunları söyledi: “Son olarak, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'nın ödül programı İnovaLİG’de “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde ikinciliğe layık görüldük. Bu noktada Türkiye’nin İnovasyon Liderleri’nin belirlendiği İnovaLİG’de, bini aşkın şirket arasından ikinci seçilmenin büyük gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üç aşamalı detaylı değerlendirmenin ardından birçok firmayı geride bırakarak, sektörümüzde bu ödüle değer görülen tek firma olduk. Kendine global hedefler belirleyen şirketimiz için tüm sektörlerin başvurduğu bu kapsamlı yarışma programında, 50. yılımıza denk gelen bu ödülün anlamı çok büyük.”

Ar-Ge ve inovasyon konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldız, “Bu yıl, Teknopark İstanbul’da Ar-Ge yapılanmamızı kurduk. Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik çalışmalarımıza hız kazandırma amacıyla, TÜBİTAK’ın 2244 Sanayi Doktora Programı’na katılım göstererek, sektörde ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye öncülük etmeye hazırlanıyoruz” dedi.

12 doktora öğrencisine ev sahipliği yaparak, sektörde bir ilki gerçekleştireceklerini söyleyen Yıldız, bu ekiple Teknopark İstanbul’daki yerlerinde yeni teknolojiler geliştirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

ECOBULK projesinde çözüm ortağı

Geri dönüşüm yüzdesini arttıracak ürün tasarım ve üretimi, tersine lojistik zincirlerinin kurulması, atık akışlarının daha iyi yönetilmesi ve izlenmesi hedefiyle oluşturulmuş, 11 farklı ülkenin yer aldığı ECOBULK projesine, Kastamonu Entegre’nin üretici rolüyle Avrupa ve Türkiye’den sektörün tek çözüm ortağı olarak seçildiğini kaydeden Yıldız; “Bu projeyle, belirlenen kalite standartlarını yakalayabilen ve geri dönüşümü kolaylaştıran tutkal formülasyonları kullanarak geri dönüşüm prosesi kolaylaştırılmış levha üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Kastamonu iline özel proje

Şirketin başarı hikayesinin başladığı Kastamonu iline özel, önemli bir projeyi de hayata geçirdiklerini söyleyen Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Proje ile tesislerde değerlendirilen endüstriyel atıklardan oluşturulan, birbirinden renkli bank ve masaları içeren oturma gruplarını 50 köy okuluna bağışlıyoruz. Yaklaşık 25.000 çocuğa ulaşılmasını hedeflediğimiz projeyle, atıkların değerlendirilmesi ve tekrar kullanıma özendirilmesi konusunda öncülük ederken, okul bahçelerinde, çocukların seveceği, kullanmaktan keyif alacağı geri dönüşüm bahçeleri oluşturuyoruz” dedi.

"Hammadde temini sektörün en önemli sorunu"

Açıklamasında sektörün sorunlarına da değinen Yıldız, levha sektörünün en önemli gündem maddesini, kaliteli, yeterli ve uygun fiyatlı odun hammaddesi temini olduğunu dile getirdi. Şu anda ihtiyacın yüzde 20’sinin ithal odunla karşılandığına dikkat çeken Yıldız; “Döviz fiyatlarındaki yükseliş ithal odun maliyetlerini artırırken, iç piyasada oluşan rekabetten dolayı yerli odun fiyatlarını da arttırıyor. Bu noktada, ülkemizde odun hammaddesi üretiminin sektörün ihtiyacını karşılayacak miktarda arttırılması ve bunun sürdürülebilir olması, uluslararası rekabete imkân verecek kalite ve fiyat seviyesine getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Yıldız ayrıca endüstriyel ormancılık projelerinin, Orman Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmesi ve projelere başlanmasının da önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Yıldız, sektörün sorunlarıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, orman ve sektörel destek konularına da değindi. Orman köylüsü ile ilgili kanun ve yönetmelikler de değişiklikler yapılması gerektiğine dikkat çeken Yıldız, “Orman altyapısı iyileştirilmeli ve Orman Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan personelin istihdamı sağlanmalı” diye konuştu.

Yıldız ayrıca, iç pazarda düşen talebin tekrar canlandırılması için inşaat ve mobilya sektörünün desteklenmesi gerektiğini kaydederek şunları söyledi: “Mevcut kurlar ürünlerimizin ihraç kabiliyetini arttırmaktadır. İhracatın artmasının önündeki kısıtların giderilmesine yönelik birtakım iyileştirmeler de yapılmalıdır. Aynı zamanda satış vadelerinin uzunluğu ve teminat yapısının zayıflığı da çözüm bekleyen diğer bir konudur.”