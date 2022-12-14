Kastamonu Entegre, İnovaLİG’de Türkiye üçüncüsü

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), Türkiye Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlediği 9. Türkiye İnovasyon Haftası’nda Türkiye’nin en inovatif şirketleri belirlendi. Ağaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu Entegre bu yıl da Büyük Ölçek kategorisinde “İnovasyon Stratejisi” alanında üçüncülükle ödüllendirildi.

“İnovasyonun Yeni Yüzyılı” temasıyla gerçekleştirilen hafta kapsamında Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG ile 5 farklı kategoride verilen ödüller, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

Ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den teslim alan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, inovasyon kavramının kurum kültürlerinin ayrılmaz bileşeni olduğunu dile getirerek “Üst üste üç yıldır İnovaLİG - İnovasyon Stratejisi Ödülü'nün sahibi olmak hem büyük bir onur hem de bizler için önemli bir motivasyon kaynağı” dedi.

Kastamonu Entegre olarak inovasyonu, çağın ihtiyaçlarını karşılamanın ve sürdürülebilir büyüme gerçekleştirmenin aracı olarak gördüklerini söyleyen Haluk Yıldız, “Rekabet gücümüzün ve verimliliğimizin artırılmasında, üstün kaliteli ürünler üretmemizde inovasyon en önemli aracımız” diye konuştu. Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Teknopark İstanbul’daki Ar-Ge yapılanmamız ile; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri, start-up’lar, uluslararası organizasyonlar ile başarılı projelere imza atıyoruz. Ayrıca, şirket bünyesinde kurduğumuz Fikir Platformu ile çalışanlarımızın inovasyon süreçlerine dahil olmalarını sağlıyoruz. Empati, fikri denklik ve kolektif zeka ilkeleri etrafında oluşturduğumuz bu platformda yenilikçi fikirlerin uygulamaya geçmesine rehberlik ediyoruz. Bu değerli ödüle üç yıl üst üste değer görülmemizde, İş Planlama ve İnovasyon Direktörlüğümüz başta olmak üzere, şirketimizde inovasyon kültürünün gelişmesine katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımızın katkısı çok büyük. Buradan hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum."