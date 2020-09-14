Kastamonu Entegre, İtalya yatırımıyla yurt dışında en hızlı büyüyenler arasında

14 Eylül 2020

Kastamonu Entegre, Capital Dergisi’nin “Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri” araştırmasında, Rusya ve Romanya tesisleri ile ilk 50’deki yerini sağlamlaştırırken, İtalya tesisi ile “Yurt dışında en hızlı büyüyen şirketler” listesine üçüncü sıra yer aldı.

Konuyla ilişkin yapılan açıklamaya göre, son yurt dışı yatırımıyla “İtalya’nın En Büyük Türk Yatırımcısı” ödülünü kazanan Kastamonu Entegre, “Ciroda yurt dışı payı” kategorisinde sekizinci sırada yer aldı.

Kastamonu Rusya “Yurt dışında kurulu en büyük 50 Türk şirketi” kategorisinde 20'nci, Kastamonu Romanya listede 31'inci sırada yer alırdı.

Kastamonu Bulgaristan ve Natron Hayat (Bosna Hersek) ise, “Yurt dışında kurulu Türk şirketlerinde 2. Lig” listesinde 50 şirket arasında 11'inci ve 17'nci sıralarda yer aldı.

"Sektörümüzde ihracatın yüzde 40’ını tek başına gerçekleştiriyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, 20 yılı aşkın süredir devam eden yurt dışı yatırımlarıyla ağaç bazlı panel sektöründe dünyanın en büyük üreticileri arasında yer aldıklarına dikkat çekti. 2019 yılında 1,3 milyar dolara ulaşan cirolarının yüzde 60’ını yurt dışındaki tesislerden ve ihracattan elde ettiklerini bildiren Yıldız, MDF, yonga levha, laminat parke ve kapı paneli ürün gruplarının her birinde dünyanın ilk 4 üreticisi arasında yer aldıklarını aktardı.

Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya ve İtalya’da yer alan üretim tesisleriyle B2B sektöründe global bir Türk markası olarak tüm dünyaya ürünlerini taşıdıklarını söyleyen Yıldız, ayrıca, ABD’de odun yongası tedarik ve lojistik süreçlerini yönettikleri bir şirketlerinin de olduğunu açıkladı.

Yeni yatırımlarla birlikte toplam yurt dışı yatırım tutarlarının 1 milyar doları aştığı bilgisini veren Yıldız, "Ciroda yurt dışı payına bakıldığında, yurt dışında kurulu en büyük 10 Türk şirketinden biriyiz. Global marka gücümüzü yeni yatırımlarla pekiştirirken, üretim ve ihracat alanlarında da liderliğimizi koruyoruz. Amerika’dan Çin’e 100 ülkeye yaptığı ihracatla her yıl açık ara sektör birincisi olan Kastamonu Entegre, Türkiye’den yapılan toplam ihracatın yüzde 40’ını tek başına gerçekleştiriyor. Öncelikli hedefimiz, mevcut tesislerin ve yeni yatırımların maksimum kapasiteyle çalışmasını sağlamak, ihracat coğrafyalarını ve pazar paylarını yükseltmek." dedi.

“Pandemide diğer ülkelerin karşılayamadığı talepleri de biz üstlendik”

Dünya ekonomisini ve global yatırımları etkileyen COVID-19 pandemisine ilişkin görüşlerini de paylaşan Haluk Yıldız, şunları söyledi: "Global ölçekte faaliyet gösteren bir şirket olarak pandemi sürecini, Türkiye’de henüz vaka görülmeden önce, faaliyette olduğumuz ülkelerde deneyimledik ve kendimizi sürece hazırladık. Küresel salgının başlamasını takiben mağazaların kapanması ve birçok mobilya üreticisinin tesislerini kısmen veya tamamen kapatması nedeniyle iç talep azaldı, siparişler ertelendi. Ocak-Şubat-Mart 2020 satışlarımızın çok iyi olması ve düşen stoklar sayesinde kapasite kullanımımızın daha yüksek seyretmesi, bu zorlu dönemde bize önemli avantaj sağladı. İhracatta iç pazardaki gibi küçülme yaşamadık. Hatta bazı ülkelerin sağlık önlemleri ve lojistik sorunlar nedeniyle karşılayamadığı talepleri de biz üstlendik. Üretim ve ihracat alanlarındaki deneyimimiz, küresel rekabet ortamında bize önemli avantaj sağlıyor. Pandeminin yarattığı belirsizlik ortamına rağmen, yurt dışı pazarlardan elde ettiğimiz ciroyu artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceğiz.”

"Yurt dışındaki büyümemizi sürdürüyoruz"

Bölgesel lider olmak amacıyla 1998 yılında ilk yurt dışı yatırımını Romanya’da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Haluk Yıldız, sektörlerinde yurt dışında yatırım yapan ilk şirketi olduklarını vurguladı.

Toplam yurt dışı yatırım tutarlarının 1 milyar doları aştığını belirten Yıldız, dünyanın üçüncü büyük kapı paneli tesisine sahip oldukları Romanya’da, yonga levha üretiminde yüzde 30 pazar payını ellerinde bulundurduklarını aktardı.

İkinci yurt dışı yatırımları olan Bulgaristan Yonga Levha Tesislerinin ise bu ürün grubunda yüzde 40 pay ile pazarın ikinci büyük oyuncusu olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Bu tesise yönelik yeni yatırımın ikinci etabı tamamlandığında üretim kapasitesini 2,5 katına çıkartmayı hedefliyoruz. Balkanlar’daki diğer üssümüz olan Bosna Hersek’teki Natron Hayat tesisimiz, ilave yatırımlarla bölgenin en büyük kraft kâğıdı üreticisi konumuna geldi. Dünyada en yüksek kapasiteli MDF tesislerinden biri olan Rusya tesislerimizle ülkenin en büyük MDF üreticisi konumuna geldik. MDF ve parke ürün gruplarında yüzde 30’luk pay ile Rusya’da pazar liderliğini elimizde bulunduruyoruz. Son olarak yurt dışı tesislerimize İtalya’yı ekledik. Yatırımın ikinci etabı tamamlandıktan sonra yüzde 20 pazar payı ile pazarın üçüncü büyük üreticisi olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.