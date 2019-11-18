Kastamonu Entegre, yurtdışında en hızlı büyüyen 10 şirket arasında

18 Kasım 2019

Kastamonu Entegre, Capital Dergisi’nin “Sınır Ötesi Alım Dalgası” başlığı ile yayımladığı listedeki yerini üst basamağa taşıdı. Hayat Holding’in çok uluslu iki büyük grubundan biri olan şirket, 16 grubun cirolarının değerlendirildiği ‘ciroda yurt dışı payı’ listesinde yüzde 57’lik payı ile 7’nci sıraya yükseldi.

Araştırmada, Kastamonu Rusya MDF Tesisi, ‘Yurtdışında kurulu en büyük 50 Türk şirketi’ kategorisinde geçen yıla oranla listede altı basamak yükselerek 19’uncu sırada alırken, ‘Yurtdışında en hızlı büyüyen 10 şirket’ listesine de girmeyi başardı. Yurtiçinde yüzde 25 ila 30’luk pazar payına sahip olan Kastamonu Rusya, dünyada tek çatı altında üretim yapan en yüksek kapasiteli MDF tesisleri arasında yer alıyor.

Kastamonu Entegre’nin ilk yurtdışı yatırımı olan Kastamonu Romanya ise araştırmanın ‘Yurtdışında kurulu en büyük 50 Türk şirketi’ kategorisinde bu yıl 28’inci sıraya yükseldi. Romanya yatırımları ile kapı paneli pazarında dünya 3’üncüsü olan Kastamonu Entegre’nin, yonga levha pazarında ise Romanya’da yüzde 30 pazar payı bulunuyor.

Kastamonu Bulgaristan ise ‘Yurtdışında kurulu Türk şirketlerinde 2. Lig” listesindeki 50 şirket arasında 12 basamak daha üste çıkarak, 6’ncı sıraya yükseldi. Bulgaristan’daki yüzde 40’lık pazar payı ile sektörün 2’nci büyük oyuncusu konumundaki Kastamonu Entegre, Balkanlar’daki gücünü artırmaya devam ediyor.

“Yurtdışında yatırım fırsatlarını takip etmeye devam edeceğiz”

2019’da yurtdışında büyümeye odaklandıklarını ifade eden Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, İtalya ve Bulgaristan'daki yatırımları ve Romanya'daki üretim tesisleriyle birlikte, Balkanlar ve Orta Avrupa'daki pazar paylarını ve güçlerini daha da artırma niyetinde olduklarını belirtti. Yıldız, "Globalleşme yolunda yeni pazar ve hammadde kaynaklarına yakın olmak için yurtdışı yatırım fırsatlarını takip etmeye devam edeceğiz. İtalya'nın Pesaro kentinde açılan Kastamonu Design Center, global vizyonumuzu ortaya koyan yatırımlar arasında. Bu yıl devreye giren İtalya ve Bulgaristan yatırımlarımızla birlikte hedefimiz, mevcut pazarlarda büyümek ve pazar payımızı artırmak olacak” dedi.