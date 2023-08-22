Kastamonu Entegre'den 175 milyon euroluk yatırım

Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, ilk levha imza töreninde yaptığı konuşmada, "Sektördeki ilk yatırımımız ve 52 yıllık üretim tecrübemizin simgesi olan Kastamonu'daki yonga levha tesisimiz, yıllık 200 bin metreküp üretim kapasitesiyle hizmet veriyordu.

Şirketimize adını da veren bu tesisin kapasitesini ve üretim kalitesini, iç pazar taleplerini de göz önünde bulundurarak artırmaya karar verdik. Yonga levha tesisimizi 175 milyon euro düzeyinde yatırımla Kastamonu OSB’deki MDF tesisimizin yanına kurarak hem tek lokasyonda entegre bir çatı oluşturuyoruz hem de Kastamonu'daki yonga levha üretim kapasitemizi yıllık 600 bin metreküpe çıkartıyoruz” dedi.

Şehrine istihdam desteği

Kastamonu Entegre’yi küresel ligde en ileri saflara taşımaya katkıda bulunacaklarını söyleyen Yıldız, “Kastamonu’da hayata geçirdiğimiz yeni yonga levha tesisi yatırımımızla şehrimize ve bölgemize yeni istihdam olanakları da sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Yeni tesis ile 150 kişiye ek istihdam sağlayacak olan Kastamonu Entegre, son dört yılda gerçekleştirdiği 600 milyon euroluk yatırımla büyümesini sürdürürken, enerji yönetimi, çevre dostu üretim teknolojileri ile dikkat çekiyor.