Kastamonu Entegre'den altı ülkede üretim, 100 ülkeye de ihracat

31 Ağustos 2020

Hayat Holding, ağaç bazlı panel sektöründe üretim yapmak üzere ilk tesisini 51 yıl önce İstanbul’da kurduğunda, Kastamonu Entegre’nin bugün geldiği noktayı ne kadar planlamıştı kestirmek tabi ki kolay değil. Ancak sektörün geleceğinin hem iç pazarda hem de global arenada iyi hesaplandığı bir gerçek. MDF, yonga levha, laminat parke, kapı paneli ürünleri sektörü hem Türkiye’de hem de globalde büyük gelişim gösterdi. Hayat Holding de yıllar yılı titizlikle, yatırım odaklı iş planı ile sektörünün gelişimine paralel olarak grubun amiral gemilerinden Kastamonu Entegre’yi büyüterek yoluna iç ve dış pazarlarda emin adımlarla devam etti.

Şirket, alanında Türkiye’de hızlı yol aldıktan sonra 1998 yılında ilk yurt dışı yatırımını gerçekleştirdi. Yurt dışı yatırımların peşi de geldi. Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı ve Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, Genel Koordinatörümüz- Vahap Munyar’ın 23 Temmuz tarihli gazetemizde yayımlanan yazısında Romanya yatırımlarıyla kapı panelinde dünyanın üç büyüğünden biri halin geldiklerini ifade ediyor.

İlk yurt dışı adımlarını, kendilerine büyük mesafe aldıracak düzeyde atan Kastamonu Entegre, yatırımlarını sonraki dönemlerde de devam ettiriyor. Bugün ağaç bazlı panel sektöründe dünyada 7’nci, Avrupa’da da 4’üncü büyük üretici olan şirketin, Romanya ile birlikte altı ülkede üretim tesisi bulunuyor. Şirket, dünya laminat parke üretiminin yüzde 6’sını tek başına gerçekleştiriyor. 1.3 milyar dolarlık cirosunun yüzde 60’ını, Çin’den ABD’ye, Avustralya’dan sektörün önemli oyuncularından Kanada’ya uzanan 100’e yakın ülkeye gerçekleşen ihracattan elde ediyor.

ABD’de ağaç mamül yatırımları bulunan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, İtalya’da pazar paylarını yüzde 20’ye çıkaracak yatırımların sürdüğünü ifade ediyor. Yıldız, “İtalya yatırımının ikinci etabı bitince 800 bin metreküp/yıl kapasiteye, yüzde 20 pazar payına ulaşacağız. Ayrıca Frossasco’daki ikinci fabrikayı da üretime hazır hale getirecek çalışmalara başlayacağız” diye konuşuyor.

İtalya’nın en büyük Türk yatırımcısı

Şirketin, MDF ve yonga levha, laminat parke, tezgah ve kapı paneli ürünleri ile toplamda 5,6 milyon m/yıl ağaç bazlı panel üretim kapasitesine sahip tesislerinde her gün 4 bin 500 konutun yaşam alanlarını oluşturacak hacimde üretim yapılıyor. İSO tarafından hazırlanan Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında son on yıldır ilk 50 firma arasında yer alıyor. “İtalya’nın En Büyük Türk Yatırımcısı” unvanına sahip Kastamonu Entegre, aynı zamanda Rusya’nın en büyük MDF üreticisi ve ihracatçısı olarak faaliyet yürütüyor. Haluk Yıldız, "Kastamonu Entegre, odun hammaddesini yüzde 100 sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor. Sektörümüzün ilk sürdürülebilirlik raporuna da imza attık." diyor.