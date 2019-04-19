Kastamonu Entegre’nin enerji verimliliğine ödül

19 Nisan 2019

Kastamonu Entegre, enerji verimliliği alanında Türkiye'nin en büyük ve en önemli etkinliklerinden biri olan 10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’ndan iki başarı ödülüyle döndü.

Açılışını Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında, "Bir Kaynak Olarak Enerji Verimliliği" ana teması çerçevesinde ülkemizde ve dünyada enerji verimliliği alanında yürütülen çalışmalar ile gelecek öngörüleri paylaşıldı.

Açılış konuşmalarının ardından “2019 Yılı Sanayide Verimlilik Arttırıcı Projeleri Başarı Belgesi Takdim Töreni” düzenlendi. Törende 2018 yılında VAP desteği alan ve projelerini başarıyla tamamlayan Kastamonu Entegre Gebze ve Balıkesir Tesisleri’ne birer başarı belgesi takdim edildi.



Kastamonu Entegre’den enerji verimliliğine büyük katkı

Enerji verimliliği bilincini geliştirmek ve bu alanda gelişmeler sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğin sektörün lider firmalarını, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiğini vurgulayan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, şirketin enerji verimliliğine yönelik çalışmalarını şu sözlerle ifade etti: “Sürdürülebilirlik alanında ağırlık verdiğimiz konuların başında enerji yönetimi geliyor. Geliştirdiğimiz projelerin temel amaçları arasında enerji ve hammadde gibi kaynakları minimize etmek, atıkların geri dönüşümünü etkinleştirmek, üretim süreçleri neticesinde ortaya çıkan salınımları ve çevresel etkileri sıfıra yaklaştırmak bulunuyor. Örneğin son dönemde odaklandığımız ‘Atık Biyokütlelerin Gazlaştırılması’ projesi ile yılda 15 bin ton karbondioksit salınımının önüne geçme potansiyeli yakaladık. Bu proje kapsamında ulusal ağaç bazlı panel sektöründe ilk defa bizim kullandığımız teknolojilerle, daha az yatırım maliyeti ile hem yüksek enerji verimi sağlayıp hem de atık yönetimini daha etkin bir şekilde gerçekleştiriyoruz.”