Katar’a 50 zırhlı askeri ambulans

19 Mayıs 2020

Kerim ÜLKER

Türk savunma sanayisinin yurtdışındaki en önemli pazarlarından Katar’a bir sipariş daha gönderilecek.

Türk şirketi Nurol Holding’e ait Nurol Makina, Katar Savunma Bakanlığı ile önemli bir anlaşma imzaladı.

Nurol, Katar güvenlik güçlerine 50 adet Ejder Yalçın 4X4 zırhlı araç satacak. Ambulans formunda tasarlanan araçlar, güvenlik güçlerinin hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesi için gerekli donanıma sahip olacak.

110 kilometre hıza ulaşıyor

Nurol’un dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç ettiği Ejder Yalçın, taktik zırhlı bir savaş aracı olarak biliniyor. Aracın gövdesi balistik koruma sağlayan zırh çeliğinden tasarlandı. 11 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip araç, manuel ve uzaktan kontollü farklı silah sistemleri entegrasyon imkanı ile donatılmış durumda. Aracın orijinal halinde sağ ve sol el kullanımına uygun silah mazgalları, Patlak Gider (Run-Flat) lastikler öne çıkıyor. Aracın en önemli özelliği ise saatte 110 kilometre hıza ulaşması.

Anlaşmanın bütçesi hakkında ise bilgi verilmedi.

Geçtiğimiz günlerde Nurol’dan yapılan açıklamada ambulans aracın Orta Doğu’dan sipariş aldığı açıklanmış ancak ülke ismi gizli tutulmuştu.