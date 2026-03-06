Katılım Emeklilik'in fon büyüklüğü 76 milyar TL

Sevilay ÇOBAN

Ba­sın İftar Buluşması’nda sektör temsilcileri ve basın mensup­larıyla bir araya gelen Katı­lım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Türkiye’de 18 milyon katılımcı ve 2,5 trilyon lirayı aşan fon büyüklüğüne ulaşan Bireysel Emeklilik Sis­temi’nin (BES), artan fon çe­şitliliği ve performans odaklı yönetim anlayışıyla yatırımcı­lara enflasyonun üzerinde reel getiri üretmeye devam ettiğini belirtti.

Şirketin Kıymetli Ma­denler Katılım Emeklilik Yatı­rım Fonu’nun (KJM) da 2025 yılı sonunda yüzde 139 getiri sağladığını kaydeden Sincek, yüzde 100 faizsiz finans ilke­lerine uygun 20 farklı fonla yatırımcılara geniş bir yelpa­ze sunduklarını ifade etti.

Sin­cek, “Bu kapsamda Altın Ka­tılım Emeklilik Yatırım Fonu (KEF) yatırımcısına yüzde 102,45 kazanç sağlarken, Gü­müş Katılım Fonu (KGC) da yıl içinde kurulmuş olmasına rağmen yüzde 57,46 getiri el­de etti. Türkiye genelinde 18 yaş altı BES katılımcı sayısı 1,9 milyonun üzerine çıkar­ken, Katılım Emeklilik’in Er­ken BES katılımcı sayısı şu­bat sonunda 195 bin seviyesi­ne ulaştı. Şirket olarak, 18 yaş altı BES segmentinde 4 yılda, yıllık ortalama yüzde 97 civa­rında büyüme kaydederek bu alanda konumumuzu pekiş­tirdik” dedi.

Sağlık sigortasında her tür­lü ihtiyaca yanıt verebile­ceklerine dikkati çeken Sin­cek, “Sağlıkta yeniliğe ve hı­za önem veriyoruz. Provizyon işlemlerinde en hızlı hizmet veren kurumlar arasında­yız. İhtiyaca uygun çeşitlilik­te, alanında ilk olan ürünler­le altyapımızı sürekli geliştiri­yoruz. Bizden ‘Emeklilik Gelir Planı’ tercih eden ve gerek­li şartları sağlayan katılımcı­larımıza sunduğumuz hediye sağlık sigortalarıyla bir ilke daha imza attık” diye konuştu.