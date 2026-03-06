Katılım Emeklilik'in fon büyüklüğü 76 milyar TL
Katılım Emeklilik, bu yılın şubat ayı itibarıyla fon büyüklüğünü 76 milyar liranın üzerine taşıdığını açıkladı.
Sevilay ÇOBAN
Basın İftar Buluşması’nda sektör temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Türkiye’de 18 milyon katılımcı ve 2,5 trilyon lirayı aşan fon büyüklüğüne ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES), artan fon çeşitliliği ve performans odaklı yönetim anlayışıyla yatırımcılara enflasyonun üzerinde reel getiri üretmeye devam ettiğini belirtti.
Şirketin Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu’nun (KJM) da 2025 yılı sonunda yüzde 139 getiri sağladığını kaydeden Sincek, yüzde 100 faizsiz finans ilkelerine uygun 20 farklı fonla yatırımcılara geniş bir yelpaze sunduklarını ifade etti.
Sincek, “Bu kapsamda Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KEF) yatırımcısına yüzde 102,45 kazanç sağlarken, Gümüş Katılım Fonu (KGC) da yıl içinde kurulmuş olmasına rağmen yüzde 57,46 getiri elde etti. Türkiye genelinde 18 yaş altı BES katılımcı sayısı 1,9 milyonun üzerine çıkarken, Katılım Emeklilik’in Erken BES katılımcı sayısı şubat sonunda 195 bin seviyesine ulaştı. Şirket olarak, 18 yaş altı BES segmentinde 4 yılda, yıllık ortalama yüzde 97 civarında büyüme kaydederek bu alanda konumumuzu pekiştirdik” dedi.
Sağlık sigortasında her türlü ihtiyaca yanıt verebileceklerine dikkati çeken Sincek, “Sağlıkta yeniliğe ve hıza önem veriyoruz. Provizyon işlemlerinde en hızlı hizmet veren kurumlar arasındayız. İhtiyaca uygun çeşitlilikte, alanında ilk olan ürünlerle altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Bizden ‘Emeklilik Gelir Planı’ tercih eden ve gerekli şartları sağlayan katılımcılarımıza sunduğumuz hediye sağlık sigortalarıyla bir ilke daha imza attık” diye konuştu.