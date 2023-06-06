Katılım evim halka arz oldu mu ? Talep toplaması ne zaman? Hisse fiyatı ve kodu ne?

Katılımevim Tasarruf Finansman halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Şirketin halka arzında talep toplama tarihleri duyuruldu.Katılım evim halka arz oldu mu ? Talep toplaması ne zaman? Talep toplaması kaç gün sürecek? Hisse fiyatı ve kodu ne? Katılımevim hangi bankalarda var, kaç lot verecek? Eşit mi, oransal mı? İşte detayları...

Katılımevim Talep Toplama Tarihleri Ne Zaman? Kaç gün sürecek?

Katılımevim halka arz tarihi 6 -7 Haziran 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün olacak. Buna göre, 6 Haziran Salı saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 7 Haziran Çarşamba saat 17.00'de sona erecek.

Katılımevim Borsa Hisse Kodu Nedir?

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin halka arzında şirketin hisse kodu ' KTLEV' olacak.

Katılımevim Halka Arzı Oransal mı yoksa Eşit dağıtım mı olacak?

Katılımevim halka arzın tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

Katılımevim Halka Açıklık Oranı Nedir?

Katılımevim’in halka arz açıklık oranı 25%’dir. Toplamda 60 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Katılımevim Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Katılımevim halka arzının büyüklüğü 805 milyon TL olarak açıklandı.