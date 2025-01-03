Katılımevim 2025'te yenilenen kurumsal kimliğiyle hizmet veriyor

Tasarruf finans sektöründe hizmet veren Katılımevim, 2025 yılına yeni logosu ve kurumsal kimliğiyle yeni bir başlangıç yapıyor. Dwarf Planet tarafından tasarlanan, daha dinamik ve modern bir yapıya sahip olanyeni kimlik, görsel estetiği ve finansal bir kurumun ağırlığını taşıyan çizgileriyle, şirketin sektördeki güçlü duruşunu destekliyor.

“Sektördeki güçlü konumumuzu taşıyan bir logoya geçiyoruz”

Marka iletişiminde büyük bir dönemecin eşiğinde olduklarını söyleyen Katılımevim Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Mustafa Akkaş, “6 yıl önce vatandaşları faizsiz ev ve araba sahibi yapan bir kuruluş olarak yola çıktık ve iletişimimizde bugüne kadar hep eski logomuzu kullandık. Ancak bugün, Finansal Kurumlar Birliği üyesi ve BDDK lisanslı bir tasarruf finans şirketi olarak, finans kurumunun adını ve ağırlığını taşıyan, her geçen gün büyüyen Katılımevim’in imajını daha doğru ifade eden modern ve sade bir tasarıma sahip yeni logomuzla yolumuza devam etme kararı aldık. Yeni logomuz, sadece daha dinamik ve modern olmakla kalmıyor, aynı zamanda verdiğimiz hizmete uyum sağlayan ve finansal kurumsallığı yansıtan bir yapıda” dedi.