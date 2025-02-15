Katkı maddesi ve koruyucu içermeyen Özkan Şalgam, sektördeki gücünü pekiştirdi

Müjde DEMİR/MERSİN

Mersin’in köklü markalarından biri haline gelen Özkan Şalgam, üretimindeki doğallığı ve katkı maddesi içermeyen yapısıyla hijyenik koşullarda, el değmeden paketlenen ürünlerini hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki tüketicilere sunarak sağlıklı yaşamı destekliyor. Firma, geleneksel üretim anlayışını modern teknolojilerle birleştirerek, doğallığı ön planda tutan yaklaşımını sürdürüyor ve sektördeki güçlü yerini her geçen gün pekiştiriyor.

Mersin’de 1967 yılında kurulan ve kentin önemli isimlerinden Ali Kuş’un öncülüğünde imalathane düzeninden fabrika düzenine geçiş yapan Özkan Şalgam, bugün 3 bin metrekaresi kapalı olmak üzere tam otomasyon sistemleriyle donatılmış tesislerinde, şalgam suyu, limon sosu, nar ekşili sos, elma sirkesi, üzüm sirkesi, beyaz sirke ve meyve aromalı içecekler üretiyor. Özkan Şalgam Genel Müdürü Ebru Cömert, geleneksel yöntemlerle özenle ürettikleri ürünleri, hijyenik koşullarda el değmeden paketlenerek, Özkanfresh markasıyla yurtiçi ve yurtdışındaki tüketicilere sunduklarını, lezzet ve kaliteyi ön planda tutarak, geniş müşteri kitlesine güvenle ulaştırdıklarını kaydetti. Özkan Şalgam’ın ikinci kuşak yöneticiliğini üstlendiğini belirterek, aynı zamanda şalgam suyu üreten ilk kadın üretici olmanın gururunu taşıdığını ifade eden Ebru Cömert, teknoloji ve gıda sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek, yakın gelecekte üretim hatlarına yeni ve daha hızlı makineler eklemeyi, böylece kapasiteyi iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

İç pazarın ihtiyacını karşılıyor

“Kaliteyi ve güvenliği her zaman ön planda tutarak sektörde büyümeye devam ediyoruz” diye konuşan Ebru Cömert, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirdeki bayiliklerle iç pazarın ihtiyacını karşıladıklarını, aynı zamanda Avrupa ülkelerine ihracat yaparak uluslararası alanda da söz sahibi olduklarını kaydetti. Cömert, “Şirketimizin dünya çapında ürün ihraç etme altyapısına sahip olduğunu vurgulamak isterim. Güney Kore'den Singapur'a kadar her bölgedeki talepleri karşılayabilecek kapasiteye sahibiz. İşini tutkuyla yapan bir ekiple, kaliteye ödün vermeden ve yenilikleri yakından takip ederek, geleneksel üretim yöntemlerinden sapmadan ilerlemeye devam ediyorum. Bu anlayışla, sürekli yükselerek Mersin’imizi ve markamızı tüm dünyada temsil etmeyi hedefliyorum. Bunu başaracak gücümüz ve kararlılığımız var” ifadesini kullandı.

Doğal ve katkısız üretimle sağlıklı şalgam suyu sunuyor

Doğal ve katkısız üretimle sağlıklı şalgam suyu sunuyor Ebru Cömert, koruyucusuz ve katkısız olarak üretilen ana ürünleri şalgam suyunun üretiminde, ilk hedeflerinin üretimin olağan akışından uzaklaşmamak olduğunu belirtti. Üretimde kullanılan havuç, biber ve sarımsak gibi temel malzemeleri işlenmemiş doğal haliyle kullanmaya devam edeceklerini vurgulayan Cömert, şalgam suyunun sağlıklı ve besleyici yapısını korumaya özen göstereceklerini ifade etti. Tesislerden tüketime hazır halde çıkan şalgam sularının insan sağlığına büyük fayda sağladığını belirten Cömert, "Doğal fermente yoluyla elde edilen üretimden arta kalan posaları, hayvan yemi olarak bedelsiz bir şekilde vererek ekolojik sisteme destek sağlıyoruz." şeklinde konuştu. Şalgam suyunun, şalgam bitkisi olarak bilinen, Brassicaceae (hardal) familyasına ait bir kök sebzeden elde edildiğini ve besin değerinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Cömert, faydaları hakkında şu bilgileri verdi: “Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan bileşenler içerir, bu sayede diyabet hastaları için faydalı olabilir. Kalp hastalıkları riskini azaltıcı özelliklere sahiptir. Özellikle kalp sağlığı için faydalı olan potasyum ve diğer mineralleri barındırır. A ve C vitaminleri ile lutein ve karotenoidler içeren şalgam suyu, göz sağlığını koruyarak yaşa bağlı görme problemlerini önlemeye yardımcı olabilir. C, B6, K vitaminleri, folat, niasin ve kolin gibi önemli vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir. Vücut için faydalı olan omega-3 ve omega-6 yağ asitlerini içerir, bu da sağlıklı bir yağ dengesinin korunmasına yardımcı olur.”