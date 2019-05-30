“Katma değeri yüksek çelik çubuk üretiyoruz”

30 Mayıs 2019

Müşterilerinin hammaddeyi alarak ana sanayiye parça ürettiğini kaydeden Çel-Mer Çelik Genel Müdür Yardımcısı Meryem Yılmaz Kılınç, “Önceliğimiz katma değerli ürün geliştirip, üretmek. Türkiye’nin ihtiyacı olan alaşımlı ürünler ile geometrisi standart dışı olan çelik profiller üretiyoruz. Bu anlamada her zaman nicelikten daha çok niteliğe ve kaliteye önem verdik” dedi.

Soğuk üretim hattı, soğuk hadde hattı, fosfat ve ısıl işlem tesislerinde modernizasyon yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Kılınç, “Yapacağımız yatırımlar tamamlandığında bu yıl Avrupa’ya yaptığımız ihracatın, ciromuzu yüzde 50 artıracağını öngörüyoruz” dedi.

Çelik üretiminde uzmanlaşıyor

2013 yılından beri müşteri ve ürün portfoyünde değişiklik yaptıklarını bildiren Kılınç, giderek daha fazla katma değerli ürün imal ettiklerini söyledi. Kılınç, katma değerli ürünlerle 2018’de iş hacimlerini kayda değer oranda artırdıklarını ifade etti.

İç piyasada tedarik edilemeyen, yurtdışından alınan belirli soğuk ince kesitlerin üretimini yaptıklarını kaydeden Meryem Yılmaz Kılınç, “Özellikle teknik know-how gerektiren çelik üretiminde giderek daha çok uzmanlaşıyoruz. 2018’de ciromuz sektördeki daralmaya bağlı olarak azalsa da kârlılığımız yüzde 5 arttı. Türkiye’nin ciddi kur artış tehdidi altında olduğunu bildiğimiz için ihracata daha fazla önem verdik ve istediğimiz alaşımlı kalitelerde ihracat yüzde 15 arttı. 2018'de ciromuzun yüzde 30’unu ihracata yönelik satışlar oluşturdu” dedi.