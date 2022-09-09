‘Katma değerli üretime devam edeceğiz’

DÜNYA (BURSA) - Dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet tedarikçilerinden biri olan Bosch Grubu, 1972 yılında ilk yatırımını yaptığı Bursa'da 50. üretim yılını, çalışan ve ailelerinden oluşan yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı bir etkinlikle kutladı. İlk olarak Bosch çalışanları, Bosch Gönüllü Kulüpleri performansları ve Bosch Korosu konseri ile sahne aldı. Daha sonra mikrofon, oyuncu İlker Ayrık'a verildi ve yıldönümü kutlamaları, şarkıcı Şevval Sam ve Kenan Doğulu'nun konserleriyle sona erdi.

‘Bursa önemli bir üs’

Etkinlikte konuşan Bosch Güç Aktarma Çözümleri Bursa Fabrikası Ticari Genel Müdürü Gitta Unger, “Bu ruh, gelecekte başarılı olmak ve topluma katkıda bulunmak için gereken yetkinlikleri ve ağları oluşturmamızı sağlayacaktır” dedi. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı ve Temsilcisi Daniel Korioth ise “Türkiye 50 yılda üretim, Ar-Ge ve ihracatta Bosch Grubu'nun dünya çapında önemli üslerinden biri haline geldi. Biz de ülkeye ekonomik, sosyal faydalar sağlamaktan ötürü büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye'de katma değerli üretime ve yeni teknolojilere odaklanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.