Katman-1 blokzinciri, ekosistemindeki son gelişmeleri duyurdu

Bazı blokzinciri ve kripto para projeleri, dünyanın en değerli dijital varlığı Bitcoin'in 100 bin dolarlık tarihi eşiği aştığı günlerde artan ilgiyi fırsata çevirmeyi başardı. Hızı, performansı ve ölçeklenebilirliğiyle öne çıkan Katman-1 blokzinciri Sui, bu tarihi dönemde de büyümede hız kesmedi. Sui Vakfı tarafından geliştirilen Sui blokzinciri, yılın son iki ayına damga vuran memecoin’lerden NFT işbirliklerine, stabilcoin ve çok zincirli cüzdan entegrasyonlarından önemli listelemelere uzanan yeni güncellemeleri ekosistemiyle paylaştı.

MemeFi ekosistemiyle entegre oldu, NFT işbirliği açıkladı

Geçtiğimiz yılın en önemli temalarından biri halini alan Telegram tabanlı dokun-kazan (tap-to-earn) oyunlarından MemeFi ile işbirliği yapan Sui blokzinciri, başlangıçta Ethereum Katman-2 çözümü Linea için tasarlanan projeyi kendi ağına entegre etmek için güçlü teknolojisinden ve yüksek işlem hızlarından yararlandı. Yapılan açıklamaya göre Sui, NFT ve dijital koleksiyonlar alanında da kayda değer bir ortaklığa imza attı. Sweet ile ortaklık kuran Sui ağı, Major League Soccer'ı (MLS) ağına taşıdı. Sweet, MLS takipçilerinin maç özetlerini içeren dijital varlıkları toplamasını ve alıp satmasını mümkün kılan MLS QUEST isimli kampanyası için Sui’nin işlem hızı ve verimli süreçleriyle öne çıkan NFT teknolojisinden yararlandı.

Sui tabanlı CEX, en büyük merkezi borsada listelendi

Kasım 2024’ün başında, kriptoya yönelik ilginin hızlanmaya başladığı dönemde, Sui ekosisteminin önde gelen merkeziyetsiz borsası (DEX) Cetus, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance’te listelendi. Sui’nin açıklamasında, bu önemli dönüm noktasının, küresel piyasalarda Sui tabanlı merkeziyetsiz uygulamaların bilinirliğinin arttığına işaret ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda tamamladığı Circle (USDC) stabilcoin'inin yerel entegrasyonundan sonra First Digital Labs ile de anlaşan Sui blokzinciri, özellikle Asya'da yaygın olarak kullanılan FDUSD stabilcoin'ini de ekosistemine entegre etti. FDUSD, Sui ağına yerel olarak entegre edilen dördüncü yaygın kullanılan stabilcoin oldu.

Phantom Wallet entegrasyonuyla genişlemeye devam etti

Move programlama diliyle geliştirilen, sunduğu yüksek ölçeklenebilirlikle hızlı büyüyen ve toplam kilitli değer (TVL) bakımından 1,5 milyar dolar eşiğine yaklaşan Katman-1 blokzinciri ve akıllı sözleşme platformu Sui’nin yılın son haftalarında tamamladığı son işbirliği de Phantom Wallet entegrasyonu oldu. Her ay 7 milyonu aşkın Web3 kullanıcısı tarafından aktif olarak kullanılan çok zincirli bağımsız kripto cüzdanı Phantom Wallet’ı entegre eden Sui ağı; yalnızca Solana, Bitcoin ve Ethereum’u destekleyen güçlü bir cüzdan projesinin kabul ettiği dördüncü ağ olarak Katman-1 blokzinciri konumunu sağlamlaştırdı.

Sui tarafından yayımlanan açıklamada; imza attığı son gelişmelerle küresel blokzinciri sektörünün geleceğini şekillendirmeye hazır bir proje olan Sui’nin ilerleyen dönemde de kullanıcı deneyimlerini geliştirmeye ve DeFi, oyun, NFT’ler ve diğer alanlardaki etki alanını genişletmeye devam edeceği belirtildi.