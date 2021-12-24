  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Katmerciler, Lika Savunma paylarını Limak'a devrediyor
Takip Et

Katmerciler, Lika Savunma paylarını Limak'a devrediyor

Katmerciler, kuruluşundan bu yana gayri faal durumda olan Lika Savunma'daki paylarını Limak Holding'e devretme kararı aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Katmerciler Yönetim Kurulu, 23.12.2021 tarihli toplantıda Lika Savunma paylarını Limak Holding'e devretmeye karar verdi.

Konuya ilişkin Katmerciler’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz 23.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 14.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı kurulan Lika Savunma Sanayii ve Ticaret AŞ. unvanlı şirketin, kuruluşundan bugüne gayri faal durumda olması nedeniyle sahibi olduğumuz B grubu 800.000 (sekizyüzbin) adet itibari değerli paylarımızın tamamının 1 (Bir) Türk Lirası bedelle Limak Holding A.Ş.'ne devredilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi.

Katmerciler ve Limak'tan ortak 'savunma şirketi'Katmerciler ve Limak'tan ortak 'savunma şirketi'Şirket Haberleri

 