Katmerciler, Lika Savunma paylarını Limak'a devrediyor

Katmerciler Yönetim Kurulu, 23.12.2021 tarihli toplantıda Lika Savunma paylarını Limak Holding'e devretmeye karar verdi.

Konuya ilişkin Katmerciler’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz 23.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 14.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı kurulan Lika Savunma Sanayii ve Ticaret AŞ. unvanlı şirketin, kuruluşundan bugüne gayri faal durumda olması nedeniyle sahibi olduğumuz B grubu 800.000 (sekizyüzbin) adet itibari değerli paylarımızın tamamının 1 (Bir) Türk Lirası bedelle Limak Holding A.Ş.'ne devredilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi.