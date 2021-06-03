Katmerciler'den 118 zırhlı araçlık ihaleye ilişkin açıklama

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ (Katmerciler), Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 adet zırhlı araç alım ihalesinin kendi uhdelerinde kaldığını bildirdi.

Katmerciler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 adet zırhlı araç alım ihalesinin şirketimiz uhdesinde kaldığı tarafımıza bildirilmiştir. İhaleye ilişkin imza, teminat mektubu ve kredilendirme ve benzeri prosedürler devam etmekte olup süreç tamamlandığında ihale bedeli netleştirilerek kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

"Afrika pazarındaki genişlemeler devam edecek"

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, savunma sanayisine yönelik projelerin uzun soluklu olduğunu ve Kenya'ya yönelik çalışmaların yaklaşık 2 yıldır sürdüğünü belirtti.

Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'ın bütün Afrika'da kabul gördüğünü dile getiren Katmerci, Afrika pazarındaki genişlemelerinin devam ettiğini söyledi.

Katmerci, "Farklı pazarlarda da çalışmalarımız var. Savunma sanayisinde ihracat sabır işi. En az 1,5-2 yıl emek harcıyorsunuz sonunda ya oluyor ya olmuyor. Kenya'daki süreç istediğimiz gibi oldu. Bunun prosedür tarafları var. Şu anda işi imzalıyoruz. Bundan sonra finansal çalışmalar yapılacak sonrasında toplam tutar bildirilip işe başlanacak." dedi.

Furkan Katmerci, ağustos ayında düzenlenecek 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda meskun mahalde görev yapmak üzere mevcut araçlardan daha küçük boyutlarda yeni bir aracı ilk kez sergileyeceklerini bildirdi. Katmerci, ayrıca Hızır'ın Kenya'da görev yapacak versiyonunun da Fuar'da görücüye çıkacağını söyledi.